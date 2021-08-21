Sızdırılan görüntü son sürüm değil ve aceleyle bir araya getirilmiş bir birime benziyor. Daha büyük sensörleri daha iyi barındırmak için tasarlanmış daha büyük ve daha kalın bir kamera çıkıntısı ile şimdiye dek gördüğümüz sızdırılmış örnek birimler ve kılıflarla uyumlu görünüyor. Kamera adası da şimdi kenara daha yakın oturuyor.

iPhone 13 Pro, Gül Altın Rengi ile Göründü

Apple'ın üretim hattında bir Rose Gold Pro modeli olduğu söylense de, iddia edilen iPhone 13 Pro ünitesinin taşıdığı renk, Apple'ın cihazları için kullandığı tondan daha koyu. iPhone 13 Pro ve Pro Max'in Siyah, Gümüş ve Günbatımı Altın renk seçenekleriyle de satışa sunulacağı söyleniyor.

Yenilikler

Şirketin yeni seride çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor ve kamera yükseltmesinin Apple'ın geleneksel döngüyü sürdürmek ve iPhone 13'ü yılın en iyi telefonu yapmak için bahse girdiği şeylerden biri olduğu söyleniyor.

Pro varyantlarının, otomatik odaklamalı 6 elemanlı daha iyi Ultra Geniş lens ile geleceği iddia ediliyor. iPhone 13 Pro ayrıca iPhone 12 Pro Max‌'in sensör kaydırma sabitleme teknolojisi ve telefoto modülünü alacak. İki yeni video özelliği de yolda.

Cihazların ön tarafında görünüşte daha küçük bir çentik şeklinde hafif bir kozmetik yüz germe işlemi yapılmış ve daha büyük pillere yer açmak için genel olarak biraz daha kalın olacaklar. Diğer söylenti değişiklikleri arasında yeni Apple A15 Bionic çip, tüm modellerde LiDAR sensörleri ve Pro modelleri için 120Hz ProMotion teknolojisi ve 1 TB depolama seçeneği var.

Çıkış tarihi

Yeni iPhone 13'lerin Eylül ayının üçüncü haftasında açıklanacağı iddia ediliyor.