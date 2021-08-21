Samsung Galaxy M32 5G dün sızdırıldı ve bugünse M serisinden biraz daha güçlü bir telefon karşımıza çıktı – Galaxy M52 5G. Sızıntıyı yapan kaynak Ishan Agarwal'a göre telefon Snapdragon 778G yonga setini çalıştırıyor ve üç arka kameraya ve büyük bir ekrana sahip.

Samsung Galaxy M52 Özellikleri Sızdırıldı

Galaxy M52 5G'nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7” Süper AMOLED ve 32MP f/2.2 özçekim kamerası için sağ köşede bir deliği olduğu söyleniyor. Bu telefonun ikisi de 128GB depolama alanına sahip iki çeşidi olacak, ancak fark RAM'de olacak – 6 GB veya 8 GB. İkisi de fazlasıyla yeterli.

Arka taraftaki kurulumun 64MP f/1.8 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 5MP f/2.4 derinlik kamerası içerdiği söyleniyor. Bazı görüntülerde, makro çekimler için başka bir 5MP kamera olabilecek dördüncü bir lens gösterilir.

Yazılım açısından, One UI 3.1'in üstte olduğu Android 11'i çalıştırıyor ve güvenli klasör, Hızlı Geçiş ve İçerik Önerileri gibi Knox 3.7 güvenlik özellikleri olacak. Tüm cihaz oldukça kompakttır – 164 x 75 x 7 mm. Dahası 175 gram ile en hafif 6.7 inç telefon olabilir.