Apple Hediye Kartı Nasıl Kullanılır? (iOS, Mac)

Apple'ın Hediye Kartlarını iOS ve Mac'te kullanmak mümkün. İki tür Apple Hediye Kartı vardır – dijital hediye kartları ve fiziksel hediye kartları. Her birinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:
Dijital Apple Hediye Kartını Kullanmak
Apple Hediye Kartını kullanmak ve Apple hesabınıza bakiye eklemek için bu adımları takip edebilirsiniz.
- Adım 1. iPhone, iPad veya Mac'inizde Hediye Kartı kullanmak için e-postadaki "Şimdi Kullan" bağlantısına dokunun. Veya kullanım kodunu e-postadan kopyalayabilirsiniz.
- Adım 2. Şimdi iPhone, iPad veya Mac'inizde App Store'u açın.
- Adım 3. Profil resminize dokunarak hesap sayfasına erişin.
- Adım 4. Şimdi Hediye Kartı veya Kodu Kullan seçeneğine dokunun.
- Adım 5. Kodu Elle Girin seçeneğine dokunun ve 1. adımda kopyaladığınız Apple Hediye Kartı Kullanım Kodunu yapıştırın.
Fiziksel Apple Hediye Kartını Kullanmak
Fiziksel Apple Hediye Kartınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
İlk seçenek:
- "App Store"a gidin
- Sağ üst köşede, profil simgenize dokunun
- 'Hediye Kartı Kodunu Kullan' üzerine dokunun.
- Şimdi hediye kartınızı kameranızla veya elle olarak ekleyin
İkinci seçenek:
- 'Ayarlar'a gidin
- Adınıza dokunun
- "Ödeme ve Gönderim"e gidin
- Ardından, 'Apple Hesabı'na dokunun
- Ardından, 'Kullan'a dokunun
- Şimdi hediye kartınızı kamerayla veya manuel olarak ekleyin
Üçüncü seçenek, hediye kartınızı Apple'ın Hediye Kartı web sitesi aracılığıyla kullanmaktır.