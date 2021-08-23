Birinci nesil Apple Watch – bazen 0 Serisi denir – ve ikinci nesil Apple Watch, Seri 1 yalnızca bazı ufak su sıçramalarına karşı koyacak şekilde tasarlandı. Bundan daha fazlasını idare edecek şekilde tasarlanmadı. Apple, hoparlör ve mikrofon zarar görebileceğinden, her iki modelin de suya batırılmasını önermez. Peki hangi Apple Watch'lar su geçirmez?

Hangi Apple Watch'lar Su Geçirmez

Bu eski Apple Watch modelleriyle suya dalış yaparsanız saati çıkarmanız ve hoparlörü aşağı bakacak şekilde yan yatırmanız gerekir. Hoparlör muhafazanın sol tarafındadır. Boşluk içindeki suyun dışarı akmasını sağlar. Hasara neden olabileceğinden, suyu çıkarmak için basınçlı hava veya başka bir alet kullanmayın.

Yüzmek İçin Tasarlanmış Modeller

Apple'ın Apple Watch'a yaklaşımı olgunlaştıkça sağlık ve fitness cihazına dönüştü ve yetenekleri de bunu izledi. Daha yeni Apple Watch modelleri yalnızca su geçirmez olmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle yüzmek için tasarlanmıştır. Havuzda hiç düşünmeden kullanabileceğiniz güncel Apple Watch modellerinin listesi:

Apple Watch Seri 2

Apple Watch Seri 3

Apple Watch Seri 4

Apple Watch Seri 5

Apple Watch Seri 6

Bu modeller 22810:2010 su geçirmezlik ISO düzeyine sahip, yani 50 metre derinliğe dek suya dayanacak şekilde tasarlanmışlar.

Ancak bu derecelendirmede bile Apple, tüplü dalış veya su kayağı yaparken saatin takılmasını önermiyor. Suyun yüksek hızda veya yüksek derinliklerde saatin bağlantı noktalarına zorla girebileceği riski var.

Temizlenmesi

Saati tatlı suda veya okyanus suyunda takmaksa sorunsuzdur, okyanusta yüzdükten sonra tuzu temizlemek için saatinizi tatlı suyla (düşük hızlı muslukla) durulamayı unutmayın. Digital Crown'u döndürerek artıkları temizleyin.