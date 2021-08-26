ABD'deki en iyi elektronik bileşen distribütörlerinden biri olan Digi-Key Electronics, bazı bileşenlerin şu anda %40'a kadar daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen, yarı iletken tabanlı bileşenlerin fiyatlarını bu yıl %15 artırdı. Kâr amacı gütmeyen ticaret grubu World Semiconductor Trade Statistics tarafından açıklanan rakamlara göre Nisan ayında yaklaşık 100 milyar chip satıldı. Salgın başlamadan önce, Ocak 2020'de o ay 73 milyon çip satıldı.

Çip Fiyatları Yeniden Artıyor

Ancak bazı harici olaylar, çiple çalışan cihazlara olan talebi artırdı. Pandemi, dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarını artırdı ve 5G ağlarının artan kullanılabilirliği, akıllı telefonlara olan talebi artırdı.

The Wall Street Journal'a göre, dökümhanelerin tedarik zincirlerinde artan fiyatlar, üreticileri çok ihtiyaç duyulan bileşenler için daha yüksek fiyatlar ödemeye zorluyor. Sonuç olarak, tüketiciler akıllı telefonlar, yazıcılar, dizüstü bilgisayarlar ve yarı iletkenlerle dolu diğer cihazlar için daha fazla para ödüyor. Journal, oyuncular için üretilen bir ASUS dizüstü bilgisayarın fiyatının bu ay Amazon'da 900 dolardan 950 dolara (%5,6'lık bir artış) yükseldiğini, HP tarafından üretilen bir Chromebook'un ise 30 dolar veya yüzde 13,6'lık bir artışın ardından 250 dolara çıktığını belirtiyor.