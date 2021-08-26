Google'ın iPhone, iPad ve Mac'te varsayılan arama motoru olması için Apple'a para ödediği uzun zamandır biliniyor ve teknoloji devi bu “iyilik” için yüklü bir meblağ ödüyor. Bernstein analistlerinden yeni bir rapor, ücretin bu yıl 5 milyar dolar artacağını belirtiyor.

Google, iPhone'un Arama Motoru Olmak İçin Apple'a 15 Milyar $ Ödüyor

2020'de Google'ın arama motorunu varsayılan olarak tutması için Apple'a 10 milyar dolar ödediği ve 2021 için fiyat etiketinin 15 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu bilgi ilk olarak Ped30 tarafından bir yatırımcı notunda tespit edildi. Not ayrıca, ağır fiyat etiketinin 2022'de daha da büyüyerek 18 ila 20 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor. Bu bilgiler, Apple'ın halka açık dosyalamalarındaki açıklamalara ve Google'ın TAC ödemelerinin aşağıdan yukarıya analizine dayanıyor.

Bernstein analisti Toni Sacconaghi'ye göre Google, Microsoft'un bu teklifi aşmamasını sağlamak için Apple'a milyarlarca dolar akıtıyor. Aksi halde iPhone'un yerel arama motoru Microsoft Bing'e dönüşebilir.

Apple, Hizmetlerden elde ettiği geliri artırmaya çalışıyor ve buna Google'ın ödediği ücret de dahil. Şirket, uzun zaman önce yatırımcılarına sadece donanım satarak kârlı olamayacağını açıkladı.