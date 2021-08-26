Yeni bir rapora göre Apple şu anda yaklaşmakta olan iPhone 13 ailesinin yenilenmiş ve daraltılmış Face ID sistemini test ediyor. Görselde de görüldüğü gibi çalışanlara iPhone 12 için özel bir kılıf veriliyor. Gördüğünüz gibi, kılıfın üst kısmında yeni nesil Face ID dizisi var ve kılıf çalışanın iPhone 12'sine bağlandığında, telefon kimlik doğrulama için özel kılıfın sistemini kullanıyor.

iPhone 13 Face ID Maske ve Buğulu Gözlük ile Çalışacak

Ve işte ilginç kısım burada başlıyor. Görünüşe göre Apple, belirli çalışanlara piyasaya sürülmemiş bir iPhone vermek yerine bu rotayı seçerek sistemi dahili olarak büyük ölçekte test ediyor.

Apple, çalışanlarından normalde yaptıkları gibi yüzlerini iPhone 13 Face ID ile kaydetmelerini istiyor, ancak daha sonra maske ve gözlük takarken kilidi açmaya çalışıyorlar. Şirket, görünüşe göre, sistemin ya maskelerle ya da hem maske hem de gözlükle (bu tür bir kullanımda genellikle buğulu hale gelen) çalışmasını istiyor.

Tüm testler gözlük ve/veya maske takılıyken yapılmıyor, bazıları hala hem kapalı hem de yalnızca biri takılıyken yapılıyor. Testin, her tür gözlük ve maskeyi içeren birkaç iç ve dış mekan senaryosu ile oldukça derinlemesine yapıldığı söyleniyor.