Samsung, Galaxy S22 serisinin bazı türevlerine güç verecek olan Exynos 2200 yongası için AMD GPU'sunu test etmeye devam ediyor. Bu çipin Apple A14 Bionic çip ve hatta muhtemelen M1 işlemci ile eşit olacağını defalarca duyduk ve Güney Kore'nin Clien sitesinde görünen en son grafik değerlendirme puanları da aynı şeyi gösteriyor.

Samsung'un AMD GPU'su iPhone'dan Daha Hızlı

Bu Samsung AMD GPU kıyaslama testi görünüşe göre Haziran ayında yapıldı. GPU'nun altı hesaplama birimine (CU) sahip olduğu ve 1.31 Ghz hızında olduğu iddia ediliyor. Çipin performansı şöyle:

Manhattan 3.1: 170,7 Fps

Aztek Normal: 121.4 Fps

Aztek Yüksek: 51,5 Fps

Bu yılın başlarında çevrimiçi olarak yayınlanan kıyaslama sonuçları daha da etkileyiciydi, yani Samsung'un aşırı ısınma sorunlarını önlemek için muhtemelen performansı düşürdüğü anlamına geliyor.

Manhattan 3.1: 181.8 Fps

Aztek Normal: 138.25 Fps

Aztek Yüksek: 58 Fps

GFXBench'ten A14 destekli iPhone 12 Pro için sonuçlar:

Manhattan 3.1: 146.4 Fps

Aztek Normal: 109.2 Fps

Aztek Yüksek: 39.9 Fps

Bu kesinlikle umut verici görünse de (Samsung hayranıysanız), Apple'ın bir sonraki cep telefonu ailesi olan iPhone 13 serisinin muhtemelen Samsung telefonlar üzerindeki liderliğini sürdüreceğini unutmayın. Bunun nedeni, yeni ve geliştirilmiş A15 Bionic çip tarafından desteklenecek olmaları. Ayrıca Samsung, çipin performansını daha da düşürebilir.

Samsung, geçmişte Avrupalı ​​ve Orta Doğulu müşterilerden çok eleştiri aldı, çünkü bu bölgeler genellikle Exynos destekli amiral gemileri kullanıyor, Qualcomm değil. Samsung, Arm'ın CPU çekirdeklerini benimseyerek durumu düzeltti, ancak şirket, Qualcomm'un Adreno GPU'su kadar hızlı olmayan Arm'ın Mali GPU'larını kullandığı için grafik performansı sorun olmaya devam ediyor.