Google'ın son akıllı saatinden 10 ay uzak kaldıktan sonra Google'ın müzik hizmeti şimdi Wear OS'ye geri dönüyor. Gerçekten kötü haber şu ki, uygulama şu anda Samsung'un yeni Galaxy Watch 4'üne özel olan Wear OS 3'e özeldir. Uygulama, yalnızca Watch 4 ile yüklü geliyor. Neredeyse hiçbir Wear OS 2 saati Wear OS 3'e geçirilmeyecek, bu nedenle Mobvoi Snapdragon Wear 4100 saatiniz yoksa, yeni YouTube Music uygulaması için Samsung'da alışverişe çıkmanız gerekecek.

YouTube Music Yalnızca Wear OS 3 ile Çalışıyor

Kullanıcı arayüzü beklediğimiz gibi görünse de uygulama müzik akışını desteklemiyor. Müziği çevrimdışı oynatmak için indirmeniz ve saatin 16 GB dahili belleğine kaydetmeniz gerek. Bu da oldukça saçma gelebilir. Müzik indirmek aylık YouTube Premium aboneliği gerektirir. Herhangi bir müzik satın almadan dinleyenler için adil görünüyor. YouTube Müzik, satın alınan müziğin özel bulut depolama alanına yüklenmesini de destekler. Yani YouTube Music insanları zaten sahip oldukları müziği çalmaları için ücretlendirmiş oluyor ki alışılmadık değil.

YouTube Music uygulamasının Wear OS 3'e özel olması ilginç. Uygulamanın minimum API olarak Android 11 (SDK sürüm 30) ile yazıldığı bulundu; bu, YouTube Music'i daha eski bir Wear OS 2 saatine (tümü Android 9 tabanlı) yüklemeye çalışmanın seçenek olmayacağı anlamına geliyor. Google Music Wear OS uygulamasının YouTube Music'ten daha fazla özelliği ve daha geniş uyumluluğu vardı, bu nedenle minimum API'nin neden bu kadar yüksek ayarlandığı açık değil.