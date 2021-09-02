Apple'ın A serisi ve M serisi yonga setleri var, Samsung'un Exynos'u var ve Google kısa süre önce Tensor'u tanıttı. Şimdiyse Vivo, kendi görüntüleme çipini duyurdu. Çin'de bir basın toplantısında sergilenen Imaging Chip V1, görüntüleme ve video uygulamalarına adanmış tamamen özelleştirilmiş bir entegre devre yongasıdır. Amaç, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmektir.

Vivo Kendi Çipini Üretiyor

Vivo'nun ilk şirket içi yonga seti, projeye adanmış 300'den fazla çalışanla 24 aydır geliştiriliyor. Vivo akıllı telefonlarda sunulan görsel estetiği ve görüntüleme efektlerini geliştirecek.

Vizör kullanımı veya video kaydı gibi uygulamalar içindeki belirli fotoğrafçılık deneyimlerine yönelik optimizasyonların da yeni Chip V1'in özellikleri arasında olacak. Öne çıkan ilk ürünler, 9 Eylül'de tanıtılacak olan Vivo X70 serisi olacak.

İleriye dönük olarak Vivo, görüntüleme çipi bölümündeki çabalarının dört ana odak noktası etrafında ilerleyeceğini söylüyor: Görüntü sistemi, işletim sistemi, endüstriyel tasarım ve ürün performansı.

Vivo'nun daha fazla özel yonga seti geliştirmeyi planlayıp planlamadığına gelince, pazarın gereksinimleri karşılamadığını ve şirketin yeni fikirlere açık olduğunu söylüyor.

Başka bir deyişle, Vivo'nun kendi Snapdragon veya Exynos rakibini piyasaya sürmesi en azından şimdilik pek olası görünmüyor. Bunun yerine, markanın daha gelişmiş fikirlere geçmeden önce özel görüntüleme ve güvenlik çipleri gibi daha basit silikon tasarımlarla Google'ın izinden gitmesi muhtemel.