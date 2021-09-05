iOS: Araba Kullanırken Gönderilen Otomatik Yanıtı Değiştirmek

Araba sürerken gönderdiğiniz Otomatik Yanıt mesajını eklemek veya değiştirmek istiyorsanız, bu gönderide özetlenen adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz.
iOS15: Araba Kullanırken Otomatik Yanıt Mesajını Değiştirmek
Araba sürerken gönderilen otomatik yanıt mesajını değiştirmek için bu adımları izleyin.
- Adım 1. iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın ve Odak'a gidin.
- Adım 2. Odak sayfasında Sürüş seçeneğine dokunun.
- Adım 3. Sonraki Otomatik Yanıtla seçeneğine dokunun.
- Adım 4. Son olarak, Otomatik Yanıt Mesajı altında, araba sürerken Otomatik Yanıt olarak kullanmak istediğiniz metni yazın.
- Adım 5. Yazdığınız mesaj, iPhone'unuzda sürüş modunu etkinleştirirken otomatik yanıt almayı seçtiğiniz kişilere gönderilecektir.
Sürüş modu açıkken sürüş sırasında Otomatik Yanıt mesajını bu şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu kılavuz, iOS 15 veya sonraki bir sürümü çalıştıran cihazlar içindir. Hala iOS 14 veya daha düşük bir sürümdeyseniz, aşağıdaki kılavuzu takip edebilirsiniz:
iOS 14: Araba Sürerken Rahatsız Etme Mesajını Özelleştirmek
Aşağıdaki adımları izleyerek araba sürüşü sırasında DND için Otomatik Yanıt mesajını özelleştirebilirsiniz.
- Ayarlar'ı açın ve 'Rahatsız Etme' seçeneğine gidin.
- Aşağı kaydırın ve 'Otomatik Yanıtla' seçeneğine dokunun.
- Bir sonraki ekranda, arayanlara gönderilen mesajın tamamını göreceksiniz. Tüm mesajı silmeniz yeterlidir.
- Arayanlarınıza gönderilmesini istediğiniz mesajı yazın ve 'Geri' düğmesine basın.
Bu kadar. Araba sürüşü sırasında Rahatsız Etme açıkken gönderilen Otomatik Yanıt Mesajı özelliğini değiştirdiniz.