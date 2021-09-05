iOS: Araba Kullanırken Gönderilen Otomatik Yanıtı Değiştirmek

iPhone erteleme süresi 9 dakikadır. Android akıllı telefonlar daha uzun erteleme süresi sağlar. Nedeni mekanik çalar saatlerin fiziksel sınırlamalarından geliyor. Yani o klasik mekanik saatlerde erteleme süresini 10 dakikaya ayarlamak mümkün değildi. Bu nedenle, garip bir nedenle Apple bu trendi sürdürdü ve değiştirme seçeneği olmadan […] Daha Fazla