Nedense WhatsApp, Android'den iPhone'a aktarımları Samsung Galaxy telefonlarına özel tuttu, bu nedenle başka bir üreticiden bir Android cihazınız varsa, henüz işletim sistemleri arası veri aktarımlarını kullanamazsınız. Benzer şekilde Android'den iPhone'a WhatsApp aktarımları resim olarak henüz mümkün değil, ancak WhatsApp bu özelliği genişleteceğini ve gelecekte Android'den iOS'a aktarımları destekleyeceğini söylüyor.

iPhone'dan Samsung'a WhatsApp Verisini Aktarmak

WhatsApp hesabını bir Samsung Galaxy telefonuna aktarmak isteyen bir iPhone kullanıcısıysanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Aktarım işlemi kablolu bir bağlantı üzerinden gerçekleşir, bu nedenle işlemler için USB-C – Lightning kablosu gerekir.

Ayrıca aşağıdakilere de ihtiyacınız var:

iPhone WhatsApp sürüm 2.21.160.17 veya üzeri.

Android WhatsApp sürüm 2.21.16.20 veya üstü.

Samsung Smart Switch uygulama sürümü 3.7.22.1 veya üzeri.

Galaxy cihazınıza takılı SIM kartınız.

Yeni Samsung Galaxy cihazının yepyeni olması veya fabrika ayarlarına sıfırlanması.

Bir USB-C – Lightning kablosu (veya adaptörlü kablolar)

Adımlar

Adım 1. USB-C – Lightning kablosunu iPhone ve Galaxy telefon arasında bağlayın. Adım 2. Samsung Smart Switch uygulamasını başlatın ve uygulamada gösterilen adımları izleyin. Adım 3. İstendiğinde QR kodunu iPhone'unuzla tarayın. Adım 4. iPhone'unuzdaki Başlat düğmesine dokunun ve verileriniz aktarılırken bekleyin. Adım 5. Ardından, kurulumu tamamlamak için Galaxy telefonunuzdaki adımları izleyin ve ardından WhatsApp uygulamasını başlatın. Adım 6. Şimdi iPhone'unuzda kullandığınız telefon numarasıyla oturum açın ve İçe Aktar düğmesine dokunun.

İşte millet, WhatsApp verilerini iPhone'dan bir Samsung Galaxy cihazına bu şekilde kolayca aktarabilirsiniz.

WhatsApp, bu özelliği diğer Android akıllı telefonlara genişleteceğini ve sonunda Android'den iPhone'a veri aktarımlarını destekleyeceğini söylüyor. Bu işlevsellik kullanılabilir olduğunda size haber vereceğiz.