2021 iPhone'ların Adı Ne Olacak? Ve Uydu Bağlantı Özelliği

Yaklaşan 2021 iPhone serisinin iPhone 12s veya iPhone 13 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağının net olmadığı zamanları hatırlıyor olabilirsiniz. iPhone 13 Pro Max için yapılmış MagSafe kılıflarını gösteren bir resim ile o günler geride kalıyor. Fotoğrafta en üst düzey 2021 iPhone modelinin iPhone 13 Pro Max olarak adlandırılacağını görüyoruz; böylece tüm ailenin iPhone 13 adını kullanacağı öğreniliyor.

2021 iPhone'ların Adı ve Özellikleri

Yeni iPhone 13 ailesinde biraz daha küçük bir çentik görmeyi bekleyebilirsiniz ve iPhone 13 ve iPhone 13 mini'deki iki arka kamera dikey yerine çapraz olarak monte edilecek. Fiyatlandırma ve ekran boyutlarının iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'i içeren iPhone 13 serisi için iPhone 12 ile aynı olması bekleniyor.

Ve Uydu Bağlantı Özelliği

Apple'ın şu anda uydu bağlantı özelliği ile operatör kavramını aradan çıkarması üç nedenden dolayı beklenmiyor.

Apple gelecekte, kullanıcıların şirkete ait uydulardan iPhone kullanıcıları ile iletişim kurmasını planlıyor ancak şimdilik uydu iletişimi yalnızca acil durumlar için geçerli olacak gibi görünüyor. Apple'ın kullanıcılar için iki farklı seçenek üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bir seçenek ile hücresel sinyale erişimin olmadığı alanlarda (gri metin balonu) acil durum metin mesajlarının gönderilmesine izin verilecek ve diğer seçenek, kullanıcıların uçak kazaları ve batan gemiler için SOS tehlike sinyalleri göndermesine olanak tanıyacak. Uydu bağlantısı donanımı iPhone 13 serisinde bulunacak ancak işlevsellik gelecek yıla dek yalnızca belirli pazarlarda açılacak. Bunda Türkiye olmayabilir.