Apple iPhone 13 serisinin tanıtımına bir haftadan biraz uzun bir süre kaldı. iPhone 13 serisi için beklenen değişikliklerin çoğu açıklanmış olsa da, belki de en az tartışılan konu yeni ailenin fiyatlandırmasıdır. Digitimes'a göre TSMC, önümüzdeki Ocak ayına kadar "gelişmiş ve olgun üretim teknolojileri" kullanılarak üretilen çiplerde fiyatları %20'ye kadar artırıyor. Bu değişim iPhone 13 serisini çalıştıracak 5nm A15 Bionic çipini kapsadığından, Apple'ın iPhone'un bir sonraki modeli için fiyatları yükseltmesini gerektirebilir.

iPhone 13'lerin Fiyatı Çip Fiyatları Nedeniyle Artabilir

Öte yandan iPhone 12 serisinin (iPhone 12 mini hariç) çok sattığını düşünürsek, Apple iPhone 13 serisi için aynı fiyatı korumaya karar verebilir. Dikkate alınması gereken başka bir şey de, Samsung'un Galaxy S21 serisi ve Galaxy Z Fold 3 için fiyatını 200 $ düşürmesidir. Galaxy Z Flip 3 fiyatı 2021'de yaklaşık 400 dolar düştü.

Samsung'un eylemleri, Apple'ın 2021 iPhone modellerinin fiyatlarını düşürmesi için baskı yapabilir. Ancak 2020 iPhone'ların mevcut fiyatlarla ne kadar iyi sattığını düşünürsek, bunun pek olası görünmediğini söylemek zorundayız.

Bu arada iPhone 13 serisine gelen değişikliklerden de bahsedelim. Yeni iPhone modellerine gelen en büyük değişiklik, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e 120Hz yenileme hızı getirmesi beklenen ProMotion ekranının eklenmesidir. Böylece ekranın saniyede 120 kez güncellenmesi, kullanıcıların pürüzsüz kaydırma, gelişmiş animasyonlar ve daha fazlasını deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Hızlı yenileme özelliği pili normalden daha hızlı tüketeceğinden, Apple, ekranda görünen içeriğe bağlı olarak yenileme hızını değişken hale getiren LTPO arka panel teknolojisini kullanacak. Metinler ve e-postalar gibi statik içerikler, pil ömründen tasarruf sağlayarak yenileme hızını %1'e dek düşürecek. Öte yandan, video oyunları daha akıcı bir deneyim sunmak için daha hızlı yenileme hızından yararlanacak.