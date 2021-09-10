Apple'ın yeni iPhone'ları duyuracağı 14 Eylül etkinliğinden önceki son günlere yaklaşırken, Ukraynalı bir perakendeciden gelen bir sızıntıyla, tüm iPhone 13 serisinin renk ve depolama yapılandırmaları ortaya çıkmış oldu.

iPhone 13 Renk ve Depolama Seçenekleri Sızdı

Web sitesinde cihazların görüntüsü listelenmedi, listeler yalnızca iPhone'lar mağazalara geldiğinde hazır olmaları için yer tutucusu görevi görüyor.

Kaynağa inanılırsa, iPhone 13 mini 6 renkte gelecek: Siyah, mavi, mor, pembe, beyaz ve Product RED. Mini, hem 64 GB hem de 128 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu arada, iPhone 13 128 GB veya 256 GB olarak gelecek.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max, daha muhafazakar dört renkte sunulacak: Siyah, gümüş, altın ve tunç. Pro, 128GB veya 256GB depolama seçenekleriyle gelirken, Max, 256GB ve 512GB sürümleriyle gelecek.

iPhone 13 serisi, şirketin yeni bir Apple Watch'ı da duyurması beklenen önümüzdeki hafta tam olarak açıklanacak.