Evet, iPhone 13 uydu bağlantısına sahip. Ancak, hayır bir uydu telefonu değil ve özelliğin kullanımı çokça sınırlı. Uydu verilerinin iPhone 13'e ışınlanması özelliği gerçekten gizemli bir şey değildir ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda çoğu büyük amiral gemisi telefon bu özelliği destekleyecek. Çünkü söz konusu uydu bağlantısı özelliği 5G standardının bir parçası.

iPhone 13'te Uydu 5G Neden Acil Durumlar ile Sınırlı?

Evet, ağ bağlantısı standardizasyon kuruluşu 3GPP, bu özelliği en son sürüm özellik olarak dahil etmeyi başardı. 3GPP, Sürüm 15'ten itibaren NTN senaryolarını inceledikten sonra Sürüm 17'ye bir Karasal Olmayan Ağlar (NTN) öğesi ekledi. Bu da Sürüm 17 5G telefonlarının kullanıcılarının, yer tabanlı bir veri bağlantısına ihtiyaç duymadan uyumlu 5G uydularına doğrudan bağlanmasını sağlayacak.

iPhone 13, metin mesajları için uydu 5G kullanacak

Hepsi bu kadar, ancak analistler, doğrudan uyduya bağlantıların başlangıçta çok sınırlı olacağı ve bu yeni 5G özelliğini standartlaştırdıktan bir yıl sonra yayınlanmayacağı konusunda uyarıyorlar ki bu da iPhone 13 uydu bağlantısı söylentilerini zaten doğruluyor. Yalnızca 2022'de ve belirli pazarlarda açık olacak.