Mesajlarda Odak Durumu Paylaşılmasını Engellemek

Odak Durumu mesajlarda görüntülenir çünkü size bir mesaj gönderdiklerinde bildirimi hemen almayacağınızı bildirir. Gönderenler, sizinle paylaşacakları acil bir şeyleri olması durumunda Yine de Bildir seçeneğine dokunur. Mesajlarda odak durumu paylaşılmasını durdurmak mümkün.

Odak Durumu Paylaşılmasını Kapatmak

Cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda veya odak modundayken Odak Durumu başkalarıyla paylaşılır. Mesajların ve diğer uygulamaların Odak Durumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmasını durdurmak istiyorsanız doğru yere geldiniz.

iOS, Odak Durumunu kullanıcılar için isteğe bağlı hale getirdi. Kullanıcılar, bildirimlerinin susturulmuş olduğunu diğer kullanıcılara gösterip göstermemeyi artık seçebiliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek Odak Durumu'nu açabilir veya kapatabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Odak tercihlerine gidin.

Adım 2. Rahatsız Etmeyin veya Odak Durumunu paylaşmayı durdurmak istediğiniz herhangi bir Odak moduna dokunun.

Adım 3. Bir sonraki sayfada Odak Durumu seçeneğine dokunun.

Adım 4. Odak Durumu geçişini kapatın.





İşte bu kadar, artık iOS Odak Durumunuzu başkalarıyla paylaşmayacaksınız.