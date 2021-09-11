Android akıllı telefon dünyasındaki en son trendlerden biri, yazılım güncellemeleri aracılığıyla cihazlara sanal RAM eklemektir. Bir grup Çinli şirket bunu bazı modeller için yapıyor ve şimdi Samsung da oyuna girdi.

Samsung Galaxy A52s'nin RAM'i Güncelleme ile Artırıldı

Galaxy A52s 5G için yapılan son güncelleme, Samsung'un RAM Plus olarak adlandırdığı bu özelliğe sahip. Bunu etkinleştirmek, telefonun depolama alanını kullanarak 4 GB ekstra RAM elde etmenizi sağlar.





Pagefiles özelliği bilgisayar dünyasında uzun süredir var ve özellik temelde aynı şeyi yapar. Bu yüzden şimdi şunu merak ediyoruz, birçok şirket neden bu özelliği Android telefonlara getirmek için 2021'i seçti? Depolama artık RAM olacak kadar hızlı mı?

Cevabı bilmiyoruz ancak artık telefonunuz için sözün tam anlamıyla "daha fazla RAM indirebilirsiniz" (bunu anlamak için biraz yaşlı olmanız gerekecek).

Bu özelliği içeren yazılım sürümü A528BXXU1AUH9'dur ve Hindistan'da A52s 5G için kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca, değişiklik günlüğüne göre kamera kararlılığını da artırır ve 250 MB'lık bir indirmedir.