Mobil oyuncular Battlefield'ı gelecek yıla kadar deneyimleyemeyecek, orası kesin. Ancak, türün pek çok hayranının bu sonbahardan itibaren Battlefield Mobile beta sürümüne katılma şansı var. Yayıncı EA, kısa süre önce Endonezya ve Filipinler'de Battlefield Mobile'ı test etmeye başladığını duyurdu, ancak yakında oyunun testini yeni bölgelere açacak. Oyunun sayfasının bu ayın başlarında Google Play Store'da ortaya çıkmasının nedeni de bu.

Battlefield Mobile Oyunu Android Cihazlara Geliyor

Yine de EA, genişlemeye hazır olduklarında, oyuncuların oyuna ön kayıt yaptırmasına ve gelecekteki oyun testleri için yeni kayıtlara olanak tanıyan bir sayfa açacağını açıkladı. Başlığın dediği gibi, oyun şimdilik yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir olacak.

İyi tarafı, Battlefield Mobile oynaması ücretsiz olacak ve geliştiricileri desteklemek istemeniz durumunda yalnızca kozmetik ögeler içerecek. Ayrıca oyunda bir Battle Pass, koleksiyonluk kozmetikler ve Battlefield'ın bu özel sürümüne özgü açılabilir ögeler yer alacak.

Battlefield Mobile'ın yalnızca mobil cihazlar için geliştirildiğini belirtmek önemli, bu nedenle Battlefield'ın herhangi bir konsol veya PC sürümüyle çapraz oynama özelliği olmayacak.

Bu sonbaharda betaya girecek olanlar için, tüm ilerlemelerin testin sonunda silineceğini unutmayın. Desteklenen cihazlar hakkında pek bir şey açıklanmadı, ancak telefonunuzun Android 7.0 ve sonraki sürümlerini çalıştırması gerekiyor.