Apple, etkinlikten önceki geniş çaplı meraka rağmen güncellenmiş çentik tasarımı hakkında konuşmak için fazla zaman harcamadı. Bunun yerine %20 daha küçük olduğunu ortaya çıkardı ve hızla daha ilginç iPhone 13 özelliklerine geçti.

iPhone 13 Çentiği iPhone 12 Çentiği Karşılaştırması

Bu boyut azalması, artık çerçevenin kenarına yerleştirilen kulak içi hoparlörün yeniden konumlandırılmasına bağlanabilir. Apple'ın TrueDepth kamera sistemi için çentiğin ortasında daha fazla yer bırakıyor.

Genel olarak, güncellenen çentik ile genişlikte önemli bir azalma var ancak bu, yükseklikte küçük bir artış getirerek pahalıya mal oluyor. Galiba Apple'ın üstünde durmamasının nedeni bu. Yine de görüntülerde fark zar zor fark ediliyor ancak iPhone 12'yi iPhone 13'ün üzerine "bindirmek" değişikliği daha iyi vurguluyor.

İlginç bir şekilde, iOS 15, çentiğin her iki tarafındaki ekstra ekran alanından yararlanmak için tasarlanmamış. Başka bir deyişle, Apple'ın pil yüzdesini göstermeye başlayacağını umanlar şanssızdır.

Apple, çentik için uzun vadeli planlarını paylaşmadı, ancak söylentiye göre gelecek yıl daha da küçülecek. Şirket iPhone 14 Pro ile çentiği tamamen terk edebilir. Android'den yıllar yıllar sonra.