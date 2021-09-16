Apple dört yeni akıllı telefon tanıttı – iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max. Hepsi A15 yongası tarafından destekleniyor, ancak aralarında GPU farklılıkları var. iPhone 13 ve 13 mini, 4 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max, yeni iPad mini ile birlikte 5 çekirdekli bir GPU'ya sahip.

iPhone 13 Pro Geekbench GPU Performansı 12 Pro'dan %55 Yüksek

5 çekirdekli GPU'ya sahip bu A15 yongası Metal API kullanılarak bugün bir iPhone 13 Pro prototipi ile Geekbench'in hesaplama karşılaştırmasında test edildi. Ortaya çıkan puan 14216, yani iPhone 12 Pro'nun 9123'ünden yaklaşık %55 daha fazla. Bu da yeni iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'te öncekilere kıyasla çok büyük GPU performansı iyileştirmelerine işaret ediyor.

Apple, A15'in 5 çekirdekli GPU sürümünü "dünyanın en hızlı akıllı telefon çipi" olarak adlandırdı ve "diğer akıllı telefon çiplerinden %50 daha hızlı grafik performansı" sunacağını belirtti. En azından iPhone 12 Pro'da olduğu gibi, 4 çekirdekli GPU'lu geçen yılki A14 Bionic ile karşılaştırıldığında durum böyle görünüyor. iPhone 13 Pro'da da 6 GB RAM var.

Henüz kimse bir iPhone 13 veya 13 mini'yi benchmark ile kıyaslamadığı için 4 çekirdekli GPU'lu A15'in nasıl performans göstereceğini henüz bilmiyoruz. Ayrıca şu anda Apple'ın yeni cihazlarının hiçbiri için CPU kıyaslama sonuçlarımız yok, ancak bunların hepsi kesinlikle yakında gelecek.