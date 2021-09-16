iPhone 13 Serisinin Pil Ömrü Ortaya Çıktı

Evet, Apple'ın resmi pil tahminlerine göre iPhone 13'ün pil ömrü önceki iPhone'dan daha uzun.

iPhone 13 serisi pil iyileştirmeleri:

iPhone 13 mini, iPhone 12 mini'ye göre 1,5 saatlik artış sağlıyor

iPhone 13, iPhone 12'ye göre 2,5 saatlik artış sağlıyor

iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'ya göre 1,5 saatlik artış sağlıyor

iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max'e göre 2,5 saatlik bir artış sağlıyor

Evet, bu, iPhone 13 Pro Max'in bir iPhone'da şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip olduğu anlamına gelir.

Apple, video akışı sırasında pil ömrü için aşağıdaki tahminleri de sağladı:

iPhone 13 Pro Max — 25 saat

iPhone 13 Pro — 20 saat

iPhone 13 — 15 saat

iPhone 13 Mini — 13 saat

iPhone 12 Pro Max — 12 saat

iPhone 12 Pro — 11 saat

iPhone 12 — 11 saat

iPhone 13 Mini — 10 saat

Bu değerler oldukça etkileyici ve test etmek için sabırsızlanıyoruz. Temel olarak, video akışı sırasında, iPhone 13 Pro Max, önceki modelin pil ömrünü iki katına çıkarıyor.

Apple ayrıca pil ömrü için müzik çalma ve çevrimdışı video oynatma gibi birkaç başka ölçüm daha sağladı ve aradaki farklar o kadar çarpıcı değil, ancak açıkçası gelecekte test edilecek çok şey var.

iPhone 13'lerin Pil Kapasitesi

iPhone 13 pil boyutları büyük olasılıkla arttı. Apple, iPhone'lardaki pil kapasitesini açıklamadığı için bu sayılar için üçüncü partilere güvenmek zorundayız.

Daha önceki sızıntılara göre iPhone 13 pil kapasiteleri şöyleydi:

iPhone 13 mini pil kapasitesi 2,406 mAh iPhone 13 pil kapasitesi 3,095 mAh iPhone 13 Pro pil kapasitesi 3,095 mAh iPhone 13 Pro Max pil kapasitesi 4,352 mAh

iPhone 13'te ters kablosuz şarj var mı?

iPhone 13, resmi olarak ters kablosuz şarj adı verilen bir özellik sunmuyor.

iPhone 13'te MagSafe olacak mı?

iPhone 13, MagSafe kablosuz şarj ile birlikte gelir. Apple, MagSafe'deki herhangi bir değişiklikten bahsetmedi.

iPhone 13 hangi şarj cihazını kullanacak?

iPhone 13 serisi, tıpkı iPhone 12 ailesi gibi 20W şarjı destekler.