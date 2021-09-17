En İyi Minecraft Modları Hangileri? Minecraft Modları Nasıl Yüklenir?

Çocuklardan yetişkinlere, FPS’cilerden MOBA’cılara herkesin sevdiği ve bir zamanlar deli gibi oynadığı Minecraft, modlarla daha da güzelleştirebileceğiniz bir oyun. En iyi Minecraft modlarının listesini ve Minecraft modları nasıl yüklenir rehberini Webtekno’da bulabilirsiniz.

En iyi Minecraft modlarının hangileri olduğunu ve Minecraft modlarının nasıl yüklendiğini öğrenebileceğiniz Webtekno rehberlerini görmek için tıklayın.

2009 yılında Markus 'Notch' Persson tarafından sadece 1 hafta gibi kısa bir sürede yazılan ve 2011 yılında yayınlanan, adını kısa sürede tüm dünyaya duyuran, indirme rekorları kırmış bir bilgisayar Minecraft, 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Oyunculara sunulan sınırsız dünya, şimdilerde Minecraft mod paketleri ile daha da genişliyor.

Yazımızın ardından yeni modlarla birlikte oyununuzu daha da güzelleştirebilirsiniz. Webtekno tarafından önerilen bu modlar ile oyundan aldığınız zevki çok daha arttıracağınıza eminiz. Ayrıca Minecraft mod nasıl yüklenir, en popüler Minecraft mod paketlerini anlattık.

Minecraft Modları Nasıl Yüklenir?

İstediğiniz modu indirin ,

, Sonrasında inen “.jar” uzantılı dosyayı Minecraft’ın “mods” isimli klasörüne atın. Buraya ulaşmak için Windows’un “Çalıştır” isimli uygulamasına “%appdata%” yazarak “Tamam” butonuna tıklayın,

isimli uygulamasına yazarak “Tamam” butonuna tıklayın, Açılan klasörde “.minecraft” isimli klasöre girin ve burada bulunan “mods” isimli klasörün içine “.jar” uzantılı mod dosyasını atın. “mods” isimli klasör sizde bulunmayabilir. Eğer yoksa aynı isimde bir klasörü sizin oluşturmanız yeterli olacaktır.

En İyi Minecraft Modları

The Lost Cities The Aether Carpenter’s Blocks Decocraft Bacteria Mod Animal Bikes LotsOMobs Rope Bridge Tekkit Hyper HD Realism

The Lost Cities ile terk edilmiş şehirleri keşfedin:

Minecraft’ın sahip olduğu gerçek hayat hissini yükseltebilecek bir mod olan The Lost Cities, keşif yapmayı seven insanların bayılacağı bir mod. Haritanın rastgele yerlerine uzun zaman önce terkedilmiş imajı çizilen şehirler ekleyen mod, gezilip görülecek bir sürü yeni yer sunuyor.

The Aether ile Minecraft’ın cennetini dolaşın:

Minecraft’ın en korkunç yerlerinden biri Nether denilebilir. Oyuncular, normal dünyada bulamayacakları düşmanlarla karşılaşıyorlar. Adeta cehennem denilebilecek Nether’dan sıkılanlar için 1.7.3 sürümüyle uyumlu olan The Aether en iyi modlardan biri.

Carpenter’s Blocks ile dilediğiniz şekil ve ölçülerde blok üretin:

Bildiğiniz üzere Minecraft’ta bulunan bloklar, yalnızca kare şeklinde oluyor. Carpenter’s Blocks modu size blokları dilediğiniz şekle sokmanıza izin veriyor. Evinize koyduğunuz kapıları, saksıları ve meşalelerin şekilleriyle adeta bir marangoz gibi oynayabiliyorsunuz.

Decocraft ile evleri istediğiniz gibi dekore edin:

Minecraft’ın en sevilen yanlarından biri yaratıcı evler ve yapılar yaratmak. Decocraft modu, oyuna eklediği yeni eşyalarla birlikte yaptığınız evi detaylı bir şekilde dekore etmenize olanak tanıyor.

Bacteria Mod ile önüne çıkan her şeyi yiyip bitiren bakteriler üretin:

Bacteria Mod sayesinde tıpkı bir kimyager gibi yeni bakteriler üretip yapıcı ya da yıkıcı işlemlerde bulunabiliyorsunuz. Bakterileri kullanırken hangi türde yapıları yok etmesini istediğinizi seçiyorsunuz, gerisini bakteriler hallediyor.

Animal Bikes kendi ejderhalarınızı üretip sürebilirsiniz:

Animal Bikes için Minecraft’ta bulunan canlıları sürebildiğiniz bir araba modu diyebiliriz. Bu mod sayesinde çok büyük arazileri, kısa sürelerde aşmak için çoğu canlının üstüne binebiliyorsunuz.

LotsOMobs ile oyundaki hayvan çeşitliliğini artırın:

Minecraft 1.8 sürümünde çalışan LotsOMobs modu, oyuna 25’ten fazla hayvan ekliyor. Bu hayvanlar arasında balıklar, aslanlar, mamutlar ve dinazorlar gibi oyunun atmosferini doğrudan etkileyecek canlılar bulunuyor.

Rope Bridge ile birbirlerine uzak dağlara arasında köprü yapın:

Minecraft’ın 1.11.2 sürümüyle uyumlu çalışan Rope Bridge modu, oyunda keşif yaparken karşılaşılan en büyük sorunlardan birine çözüm getiriyor. Biliyorsunuz ki Minecraft, engellerden oluşan kocaman bir dünyaya sahip.

Hyper HD Realism ile oyunun kalitesini üst düzeye çıkarın:

Minecraft’ın 1.12.2 sürümde desteklenen Hyper HD Realism modu, oyundaki dokuları ve gölgelendirmeleri üst seviyelere taşıyor. Güçlü bir bilgisayarı olan herkesin denemesi gereken bu modla birlikte, oyun adeta Minecraft 2 gibi duruyor.