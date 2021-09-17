Çok kısa bir süre önce Apple'ın iPad mini 6 için 5G'nin biraz sadeleştirilmiş bir sürümünü sunduğunu öğrendik. Çoğu insan için bu ayrıntı muhtemelen çok önemli olmayacak, ancak yine de dikkat çekti. Şimdi, benchmark'lara göre Apple'ın en yeni iPad mini'de kısmaya karar verdiği bir bölüm daha var. Söz konusu parça, tüm iPhone 13 serisi modellerinde bulunan A15 Bionic adlı, küçük tablete güç sağlayan çiptir.

iPad mini 6 iPhone 13 Çipiyle Geliyor Ancak Bir Fark Var

iPhone 13 serisindeki A15 Bionic, 3.2Ghz'de saat hızına sahipken, iPad mini 6'ya yerleştirilenler 2.9GHz'e indirilmiş. Bu durum iki cihaz arasında %2-8 arasında bir performans farkı demek oluyor.

%2-8 kulağa pek fazla gelmese de (ve dürüst olmak gerekirse fazla değil) Apple'ın bunu neden yaptığı sorusu akla geliyor. iPad mini'nin pilinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için miydi? Ya da belki istatistiksel olarak belirli bir düzeye erişmek gerekiyordu.

Durum ne olursa olsun, iPhone 13 modellerini ve iPad mini 6'yı yan yana kullanırken büyük olasılıkla farkı hissetmeyeceksiniz.

Küçük bir performans düşüşüne rağmen, iPad mini 6'nın içindeki A15 Bionic, 9. nesil iPad'e yerleştirilen A13 Bionic'ten yaklaşık %20 daha hızlı.

iPad mini 6'yı 64 GB Wi-Fi sürümü için 499 ABD Doları veya 256 GB'lık daha büyük depolama seçeneği için 649 ABD Doları taban fiyatından satın alıyorsunuz. 9. nesil uygun fiyatlı iPad ise 256GB depolama alanına sahip model için 329 dolar ve 479 dolar fiyatla satılıyor.