Önümüzdeki aylarda birden fazla Star Wars oyunu Apple Arcade'e gelecek gibi görünüyor. En yenisi Star Wars: Hunters 2022'ye ertelenmiş olsa da, bilim kurgu hayranları bağımlılıklarını başka bir oyunla besleyebilir: LEGO Star Wars Battles.

Yalnızca Apple Arcade'e Gelen Star Wars Oyunu

TT Games Brighton tarafından Warner Bros. Games, The LEGO Group ve Lucasfilm Games ile ortaklaşa geliştirilen LEGO Star Wars Battles, ikonik Star Wars karakterlerini, araçlarını ve konumlarını gerçek zamanlı, 1v1 çok oyunculu maçlarla birleştiren bir aksiyon-strateji oyunudur.

LEGO Star Wars Battles'da oyuncular, güçlü ordular oluşturmak için tüm Star Wars serisinden karakterleri ve araçları karıştırıp eşleştirebilir. Oyunun temel amacı, savaş alanında LEGO kuleleri inşa etmek ve rakibin üssünü yok etmek için uygun birlikleri yerleştirmek.

Gücün hangi tarafını tercih ettiğinize bağlı olarak, kahramanlarınız ve kötü adamlarınız Darth Vader'ın Force Slam'inden Luke Skywalker'ın Force Push'una kadar kendi benzersiz yeteneklerine sahip olacak.

Oyun 24 Eylül'de yalnızca Apple Arcade'de piyasaya sürülecek ve iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'de oynanabilecek. Henüz bir Apple Arcade aboneliğiniz yoksa bir aylık ücretsiz deneme için kaydolabilirsiniz.