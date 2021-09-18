Tanınmış sızıntıcılardan Ice Universe, geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S22 Ultra'nın yonga seti ve kamera ayrıntılarına yer vermişti ve ayrıca şarj hızlarını ortaya çıkarmıştı. En son sızıntılar, 25W şarj desteğine sahip 3.700 mAh pile sahip olduğu bildirilen daha küçük Galaxy S22'yi çevreliyor.

Galaxy S22 3,700 mAh Pil ve 25W Şarj Hızı Sunuyor

Buradaki ilginç kısım, S22+ ve S22 Ultra'nın 45W şarj hızı sunarak üç model arasında eşitsizlik yaratacak olmasıdır. Samsung büyük olasılıkla kutuda 45W adaptör sağlamayacağından bu şarj hızı için zaten daha fazla para harcamanız gerekecek.

S22'nin uzunluk, genişlik ve kalınlık olarak kısa süre önce duyurulan ve halihazırda kompakt olan 146.7 x 71,5 x 7.7 mm boyutlarındaki iPhone 13'ten daha küçük olduğu söyleniyor.

Bu da S22'yi Galaxy S10e günlerinden bu yana en kompakt Samsung amiral gemisi yapacak ve en son sızıntı 6.06 inç ekran boyutuna işaret ediyor.