iPadOS 15 ile Uygulamaların RAM Kapasitesi Artıyor

Apple'ın iPad Pro'su, dizüstü bilgisayarınızın değerli bir ikamesi olarak tanıtılır ancak bu özelliğini engelleyen bir şey var ve Apple, iPadOS 15 ile bunu düzeltiyor. İşletim sistemi tarafından üçüncü taraf uygulamalara uygulanan 5 GB RAM sınırından bahsediyoruz. Bildirildiğine göre, bu sınır artık artırıldı.

iPadOS 15 Uygulamaların RAM Kapasitesini Artırıyor

Çoğunlukla tasarımcılar ve diğer yaratıcı profesyoneller olmak üzere bazı ileri düzey kullanıcılar M1 destekli iPad Pro'larda performans anlamında zorlu uygulamalar kullanır, bu nedenle onları yalnız 5 GB RAM ile sınırlamak, söz konusu uygulamaların performansını düşürüyor. Elbette, bunu yaparak Apple, hangi uygulamaları kullanırsanız kullanın sistemin akıcı bir şekilde çalışmasını ve tüm sistem için yeterli bellek ayırmasını sağlıyor. Yine de sınırlayıcıdır.

iPadOS 15 ile iPad modellerinin RAM sınırı artırıldı. Geliştiriciler, iPad Pro'daki uygulamalarda artık 12 GB'a kadar RAM talep edebilecek ve kalan 4 GB'ı işletim sistemine bırakabilecek. 8GB varyantlarda ise RAM limiti 6GB'a yükseltildi.

Öte yandan, 5 GB'dan daha az RAM'e sahip iPad'ler muhtemelen eskisi gibi aynı sınırlara sahip olacak. Örneğin, yeni iPad mini ve yükseltilmiş vanilya iPad sırasıyla toplamda sadece 4 ve 3 GB'a sahip.