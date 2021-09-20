Bugün (Türkiye saati 20:00 itibariyle) Apple, iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 güncellemelerini eski cihazlara sunmaya başladı. Bazı yeni modellerin teslimat tarihlerinin ertelenmesiyle kullanıcıların Apple'ın en yeni yazılımını deneyimlemek için ilk fırsat başladı.

iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 Güncellemeleri Çıktı

iOS 15, henüz prime time için hazır olmayan birkaç yeni özellik getiriyor. SharePlay, Spatial Audio desteğiyle birlikte arkadaşlarınızla müzik, video ve daha fazlasını paylaşmanıza olanak tanıyan FaceTime aramalarını geliştirir. SharePlay bu yıl daha sonra gelecek. iOS 15 ayrıca Android ve Windows kullanıcılarının 6 kişiye kadar FaceTime görüşmelerine katılmasına izin verecek.

Yakında çıkacak bir diğer özellik de Apple'ın Find My ağına AirPods eklemek ve kaybolan cihazları takip etmeye yardımcı oluyor. Bu işlev eski AirPods'umu Bul özelliğinin üstüne geliyor ve diğer kişilerin telefonları artık TWS kulaklığı algılayabiliyor ve sizi yaklaşık konumları hakkında bilgilendiriyor.

iOS 15 ayrıca bildirimleri daha kolay okunacak şekilde yeniden tasarladı. Daha az önemli olanlar birlikte gruplandırılacak ve uygun olduğunda daha sonra teslim edilebilecek. Odaklanma özelliği, farklı profiller (İş, Ev vb.) oluşturmanıza ve bu profiller etkinken hangi kişilerin ve hangi uygulamaların sizi bildirimlerle rahatsız etmesine izin verileceğini ayarlamanıza olanak tanır. Her profilin ayrıca ayrı bir ana ekranı var, böylece örneğin ilgili iş uygulamalarını birine, eğlence uygulamalarını diğerine koyabilirsiniz.

iOS 15 ve iPadOS 15'teki Safari, web uzantıları için destek kazanıyor. Ayrıca kontroller, sekmeler ve adres çubuğu ekranın alt kısmına geri dönüyor ve adres çubuğu sesli aramayı tetikleyebiliyor.

Screen Time, ShazamKit, Nearby Interaction (UWB'ye dayalı) ve daha pek çok iyileştirme var.

iOS 15 aşağıdaki cihazlarla uyumlu:

iPadOS 15, ana ekranınızın daha kolay düzenlenmesi için iOS 14'teki Uygulama Kitaplığı'nı aldı. Harici klavye kullanırken klavye kısayolları iyileştirildi, Safari yeniden tasarlandı ve Hızlı Notlar'ı sağ alt köşeden yukarı kaydırarak açabilirsiniz.

iPadOS aşağıdaki tabletlerle uyumlu:

watchOS 8 yükleyebileceğiniz saatler: