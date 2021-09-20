Galaxy S21 serisi, Z Fold2, Z Flip 5G ve Z Flip, One UI 3.1.1 güncellemesini Ağustos ayında geri aldıktan sonra, Samsung nihayet yeni bellenimi tüm Galaxy Tab S7 serisine getiriyor. Yeni güncelleme, her uygulama için ayarlanabilir yükseklik ve genişliğe sahip çoklu pencerede üç bölmeli görüntüleme işlevi gibi birkaç çoklu görev iyileştirmesi getiriyor.

One UI 3.1.1, Galaxy Tab S7 Serisine Geldi

Diğer yeni eklemeler, açılır pencere görünümü ve bölünmüş ekran görünümü arasında geçiş yapmak için uzun basış ve ayrıca ekranı yandan sürükleyerek bölünmüş ekran görünümünü açma seçeneği olarak sıralanır. En son Eylül güvenlik yaması da mevcut.

Tab S7+ 5G'ye sahip kullanıcılar, T976BXXU2BUI1 belleniminin 1,3 GB'ın biraz üzerinde bir boyutta olmasını bekleyebilir. Güncelleme şu anda Avrupa'ya yayılıyor ve önümüzdeki haftalarda Türkiye gibi daha fazla bölgeye ulaşacak.