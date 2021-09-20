Bir kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşılır? WhatsApp hesabını kapatmak mümkün mü? WhatsApp hesabı nasıl kapatılır? gibi merak edilen soruların sizi tatmin edecek bir cevabı olduğuna emin olabilirsiniz. Normalde bir kişinin WhatsApp kullandığı nasıl anlaşılır sanıyoruz ki bu herkes tarafından biliniyor. Bilmeyenler için kısaca bir üzerinden geçecek olursak öncelikle numarayı rehberinize ekleyin. Kısa bir süre bekledikten sonra numaraya ait detaylar arasında WhatsApp simgesini görüyor olmalısınız. Eğer rehberinizden numara detaylarına baktığınızda WhatsApp'a dair herhangi bir şey görmüyorsanız o kişi WhatsApp kullanmıyor demektir. Tabii eğer önceden WhatsApp kullandığına eminseniz WhatsApp hesabını kapatma yolunu seçmiş demektir. Bu yazımızda size WhatsApp hesabı kapatma nasıl yapılır detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız.

WhatsApp hesabını kapatma sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Eğer herhangi bir nedenden ötürü WhatsApp kullanmama kararı aldıysanız WhatsApp hesabını tamamen kapatma yolunu deneyebilirsiniz. Böylece numaranızı rehberine ekleyen kişiler bir WhatsApp kullanıcısı olmadığınızı görebilirler. Ayrıca bu şekilde WhatsApp hesabını tamamen kapatma sonrası herhangi bir kişinin rehberine eklenseniz bile WhatsApp hesabınız bulunamaz hale gelecek. Yapılması gerekenler basit ilk etapta WhatsApp'a bir e-posta atmanız gerekiyor.

WhatsApp hesabı kullanmayan veya WhatsApp hesabını kapatmış bir kişinin rehberdeki detayları arasında WhatsApp bilgileri görünmez ve bu kişi WhatsApp'ta aradığınızda karşınıza gelmez.

WhatsApp Hesabını Tamamen Kapatma

WhatsApp hesabını tamamen kapatma için öncelikle WhatsApp'la e-posta yolu ile iletişime geçmeniz gerekiyor. WhatsApp müşteri hizmetleri e-posta adresi support@support.whatsapp.com şeklinde. Bu e-posta adresinize telefonunuzun kaybolduğuna veya çalındığına dair bir e-posta gönderin. WhatsApp'ta özel yazışmalarınızın olduğunu ve kimsenin eline geçmemesi gerektiğini belirtin. İletişim bilgilerinizi, gerçek adınızı soyadınızı ve telefon numaranızı paylaşın. E-postayı gönderdikten bir süre sonra WhatsApp müşteri hizmetleri size bir cevap e-postası gönderecek. Aynı adresten gelen bu e-posta ##- WhatsApp Support -## olarak size ulaştırılacak.

WhatsApp'ta bir numara sadece bir e-posta kullanabilir yani bir e-posta ile tek bir numaraya dair WhatsApp hesabını kapattırabilirsiniz. WhatsApp hesabı kapattırma süresi 30 güne kadar sürebilmekte. Fakat gerçekten telefonunuz kayboldu veya çalındı ise WhatsApp Business indirin, kapatacağınız numarayı yazın ve SMS gönder kısmına basa basa WhatsApp'ı kilitleyin. WhatsApp Business için burayı tıklayın. 12 saat kilitleme sonrası bu işlemi tekrardan gerçekleştirin. Böylelikle telefonunuz başka kötü niyetli birinin eline geçse bile WhatsApp kilitli kalır.

WhatsApp Hesabı Silme

WhatsApp hesabı silme için tüm bu anlattıklarımızı yapmanız yeterli. Ancak bu zaman zarfında yeni bir SIM kart alıp SMS doğrulaması yolu ile WhatsApp'a tekrar kaydolabilirsiniz. Doğrulama için ilk WhatsApp kurulumunda olduğu gibi size altı haneli bir kod gönderilecek. Bazı güvenlik durumları sebebiyle WhatsApp yetkilileri sizden bu numaranın size ait olduğuna dair bilgiler de isteyebilmekte. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hattın yasal sahibinin siz olduğunu ispatlamak zorunda olduğunuzu unutmayın.

Talebinizi işleme alabilmemiz için bu telefon numarasının sahibi olduğunuzu doğrulamanız gerekiyor. Numaranın sahibi olduğunuzu doğrulamak için lütfen bize telefon faturanızın veya kontratınızın kopyası gibi bir belge gönderin.

WhatsApp bazen numaranın size ait olduğundan emin olmak için bu şekilde mesaj gönderebiliyor. Hatta son zamanlarda tüm kapatma taleplerinden bu şekilde bir istek olduğu bilgisi de tarafımıza ulaşan bilgiler arasında.

WhatsApp hesabı kapatma ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa bize forum sayfamız üzerinden ulaşabileceğinizi unutmayın.