Ice Universe, Samsung Galaxy S22'yi diğer kardeşlerinin yanı sıra selefi ve mevcut iPhone 13 ile karşılaştıran iki görsel yayınladı. Evet, yeni S22 ailesinin en kompakt telefonundan bahsediyoruz.

Galaxy S22 ve iPhone 13 Boyut Karşılaştırması

Şu ana kadar çıkan söylentiler, Galaxy S22'nin 6.06 inç ekran ve minimal çerçeveler ile Samsung'un Galaxy S10e'den bu yana en kompakt amiral gemisi olacağını gösteriyor. Ünlü Samsung sızıntı kaynağı, S21 ve iPhone 13 ile karşılaştırarak perspektife koyduğu vanilya S22 amiral gemisinin S21'den çok daha kısa ve her iki telefondan da biraz daha dar olduğunu söylüyor.

Sızıntı belirli boyutları listelemiyor. S22, 146.7×71.5mm boyutlarındaki iPhone 13'ten daha dar ve daha kısa, bu nedenle Galaxy S10e ile kabaca aynı boyuta sahip olabilir.

Ayrıca, S22+ ve S22 Ultra'nın bu üçü arasındaki büyük farkı gösteren şemalar da var, bu da bir sonraki amiral gemisinin mevcut olandan daha geniş bir kitleye hitap edebileceğini gösteriyor.