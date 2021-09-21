IKEA, ürün kılavuzunda Sjömärke için odayı düzenli tutmak için şarj cihazlarının ve kabloların olmadığı bir masaya, yan sehpaya veya komodine monte etmek için mükemmeldir diyor. Sjömärke, 18 x 8 cm boyutundadır ve en son Qi 1.2.4 standardının yanı sıra 5W şarjı destekler. Bilgisayarınızın USB'si 7.5W sağladığına göre çok değil ama aceleniz yoksa yeterlidir (+Yavaş şarj pili daha az ısıtarak ömrünü korur). Ayrıca şarj durumunu gösteren bir LED'e ve güç ve sıcaklığı izlemek için sensörlere sahip.

IKEA Sjömärke Masanızı Kablosuz Şarj Cihazı Yapıyor

Şarj cihazı, IKEA'nın şarj edebileceğini söylediği iki malzeme olan ahşap veya plastiğe sıkıca monte edilir, sıcaklık izleme özellikle önemlidir. Ayrıca yüzey için tavsiye edilen kalınlık 8 mm ile 22,2 mm arasındadır. İster paket içerisinden çıkan çift taraflı bant ile isterseniz ayrıca satın alınması gereken 18 mm x 6 mm vidalar ile monte edebilirsiniz. Kutunun içinde ayrıca 1,8 metrelik bir güç kablosu ve şarj noktasını işaretlemeye yarayan çıkartmalar var.

IKEA, Sjömärke'nin Ekim ayında perakende mağazalarında ve çevrimiçi olarak 39,99 $ karşılığında satışa sunulacağını onayladı. Birçok ülkeye gelecek. Elbette bu türdeki ilk cihaz değil, ancak böyle bir ürünü isteyip de alamayanlar için fiyat cazip. Ayrıca, geleneksel kablosuz şarj cihazlarının normal kablolu şarj cihazlarıyla karşılaştırıldığında çok daha fazla elektrik harcadığı akılda tutulduğunda, Sjömärke'nin ne kadar güç çektiğini görmek de ilginç olacak.