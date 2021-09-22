Bazılarınız merak ediyor olabilir: iPhone'larda 120Hz'i kapatabilir miyim? Bunun arkasındaki neden, 120Hz'i çok kullanırsanız pili normal 60Hz yenileme hızından daha hızlı tüketeceğidir ancak ilginç bir şekilde Apple, yenileme hızını 10Hz'den 120Hz'e ulaşan aralıklarla dinamik olarak değiştirdiğini söylüyor. Kapatmanın size önemli bir pil artışı sağlayıp sağlayamayacağından gerçekten emin değiliz.

iPhone 13 Pro ve Max'te 120Hz ProMotion'ı Açmak ve Kapatmak

Her neyse, denemek isterseniz cevap: Evet. iPhone 13 Pro / Max'te 120Hz ProMotion'ı etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Seçenek "Kare Hızını Sınırla" olarak adlandırılır ve Ayarlar'da bulunabilir.

Adımlar

Ayarlar'ı Açın Erişilebilirlik'e gidin Hareket'i Seçin Altta, "Kare Hızını Sınırla" geçişini bulacaksınız. İsteğinize göre açıp kapatın ve işiniz tamam!

Alternatif olarak, aynı şeyi elde etmenin daha da kolay bir yolu, ana ekranı aşağı kaydırarak arama panelini ortaya çıkarmak ve arama menüsüne "Kare Hızını Sınırla" yazmaktır. Menüye doğrudan bağlantının verildiğini göreceksiniz, dokunun ve sizi doğrudan ayara götürecektir.