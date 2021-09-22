Bugün tanıtılan yeni Surface Duo 2, 2688×1892 çözünürlükle birleştiğinde 8,3 inç olan çift 5,8 inç 1892×1344 çözünürlüklü AMOLED panellere sahip. Ekran 800 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass Victus ile kaplılar.

Microsoft Surface Duo 2 Geldi: Snapdragon 888 ve Üçlü Kamera

Bu modeldeki yeni özellik, daha akıcı animasyonlar için 90Hz'e dek ulaşan kare hızıdır. Ekranların iç kenarları da hafif kavislidir, bu nedenle cihaz katlandığında kıvrımlar dışarıdan görülebilir ve bildirimleri belirtmek için parlar.

Yeni Surface Duo 2, 128/256/512GB depolama ve 8GB LPDDR5 belleğe sahip Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile birlikte geliyor. Yeni model kutudan Android 11 ile çıkıyor.

Arkadaki kamera, üçlü lens ünitesine yükseltildi. Artık 12MP f1.7 ana genişliğe, 12MP f2.4 2x telefotoya ve 16MP f2.2 utlra genişliğe sahip. Ayrıca 4K 60 fps'ye veya 1080p 240 fps'ye dek video kaydedebilirsiniz.

Surface Duo 2, şarj edilirken cihazın dışına manyetik olarak takılabilen yeni Surface Slim Pen 2'yi de destekliyor. Surface Duo 2, 4449 mAh pili için kablosuz şarjı desteklemiyor ve şarj cihazını ayrıca almanız gerekse de 23W USB-C hızlı şarj destekliyor.

Surface Duo 2 1500 dolardan başlıyor ve bugün ön siparişe açıldı. Buzul ve yeni bir Obsidyen renginde geliyor.