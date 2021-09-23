iPhone 13'teki Fotoğrafik Stiller Nasıl Kullanılır?

Tüm iPhone 13 modelleri, Apple'ın Fotoğrafik Stiller adını verdiği ve geleneksel fotoğraf filtreleri gibi çalışan ancak daha iyi olan yeni bir kamera özelliği sunar. Fotoğraf Stilleri, kamera uygulaması aracılığıyla seçilebilir veya daha sonra herhangi bir fotoğrafa uygulanabilir (yalnızca iPhone 13'te değil, başka herhangi bir cihazda da çekilmiş olabilir).

iPhone 13'teki fotoğraf stilleri nasıl kullanılır?

Ama önce, onları nerede bulabileceğinizi gösterelim:

iPhone 13 serisi cihazınızda Kamera uygulamasını açın Fotoğraf modundayken kameranın üst kısmındaki oka dokunun Etkinleştirmek için Fotoğrafik Stiller simgesine dokunun. 4 farklı Stil arasında kaydırın ve bunları beğeninize göre özelleştirin Fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın! Bu kadar basit!

Apple'ın sağladığı dört Fotoğrafik Stil var:

Zengin Kontrast

Canlı

Ilık

Soğuk

Yeni Fotoğrafik Stiller normal filtrelerden nasıl farklı?

Geleneksel fotoğraf filtreleri, fotoğrafın tamamına bir görünüm uygulayarak onu az çok kontrastlı, daha sıcak veya daha soğuk vb. hale getirir. Öte yandan Fotoğrafik Stiller, örneğin cilt tonlarını etkilemeden bir fotoğrafın sıcaklığını değiştirmenize olanak tanır. Fotoğrafik Stiller ayrıca geleneksel fotoğraf filtrelerinde bulunmayan ayrı Ton ve Sıcaklık kontrolleriyle birlikte geliyor.

Fotoğrafik Stiller'de Ton ve Sıcaklık kontrolleri ne işe yarar?

Her Fotoğraf Tarzı için iki kontrol var: Ton ve Sıcaklık.

Tonu yükseltmek, fotoğrafı daha parlak ve canlı hale getirirken, aşağı çekmek kontrastı artırır ve daha fazla gölge ekler.

Sıcaklığı artırmak, bir fotoğraftaki altın tonlamasını geliştirirken, aşağı çekmek mavi tonları geliştirir.

Yeni Fotoğrafik Stiller özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fotoğraf çekme şeklinizi değiştireceğini düşünüyor musunuz ve bunu sık sık kullanmayı mı planlıyorsunuz yoksa bunun yerine sadece otomatik ayarları mı kullanacaksınız? Forum'a bekliyoruz.