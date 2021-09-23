Sinematik Mod, iPhone kamera uygulamasında geleneksel Video modundan hemen sonra kaydırma hareketiyle açılan ayrı bir moddur. Normal video modu gibi, Sinematik Mod da varsayılan olarak 16:9 en boy oranıdır ve 1080p 30 kare/saniyede çalışır (ancak 60 fps değil). Geleneksel video modundan farklı olan şey, çözünürlük ve kare hızı yerine, aslında sağ üst köşede bir diyafram değeri görmenizdir. Üzerine dokunmak, alan derinliğinizi kontrol etmenize ve f/ sayısını azaltarak arka planı daha fazla bulanıklaştırmanıza veya f/ sayısını yükselterek her şeye odaklanmanıza olanak tanır.

iPhone 13'teki Sinematik Mod Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Sinematik Mod'da kırmızı kayıt düğmesine bastığınız anda, iPhone'unuz gerçek zamanlı olarak her bir kare için derinlik verisi oluşturmaya başlayacaktır. Bu işlem inanılmaz derecede hızlı bir işlemci gerektirir ve bu nedenle özellik yalnızca iPhone 13 serisiyle sınırlıdır ve önceki iPhone'larda bulunmaz. Daha sonra, kamera kayıt yaparken, iPhone insanları, nesneleri ve evcil hayvanları otomatik olarak algılayacak ve odağı değiştirmenin ne zaman uygun olduğuna karar vermek için sinir ağı teknolojisini kullanacak. Diyelim ki, biri başını kameraya çevirse veya çerçeveye girse işte böyle anlarda devreye girer ve odak geçişi süper pürüzsüz ve… sinematiktir.

iPhone'un otomatik olarak seçtiği odaklamayı beğenmiyorsanız, videoyu Fotoğraflar uygulamasında düzenleyebilir ve odak değişikliğinin ne zaman yapılması gerektiğini veya ne zaman devre dışı bırakılacağını seçebilirsiniz.

Sinematik Mod ne yapabilir?

iPhone 13, çerçevede kayda değer bir şey olduğunu veya göründüğünü algıladığında odağı otomatik olarak değiştirir. Buradaki harika ayrıntı, geniş kamerayla kayıt yaparken bile iPhone 13'ün, birinin çerçeveye girdiğini algılamak ve onlara hızla odaklanmaya hazırlanmak için ultra geniş kamerayı kullanabilmesidir.

Sinema Modu'nu şu şekilde kontrol edebilirsiniz: Odağı değiştirmek için manuel olarak dokunabilirsiniz. Ayrıca odağın konunuzu takip etmesi için bir kez daha dokunabilirsiniz.

Son olarak, Sinematik Mod'daki kayıtlar derinlik haritası ile kaydedildiği için, çekimi tamamladıktan sonra, doğrudan Fotoğraflar uygulamasında Sinematik Mod'un kaydının odağını değiştirebilirsiniz. Apple bu uygulamaları güncelledikten sonra bunu Mac'teki Final Cut Pro ve iMovie'de de yapabileceksiniz.

Sinematik Modu geniş / ultra geniş / yakınlaştırma / ön kameralarla kullanmak mümkün mü?

Evet! Apple, tüm arka kameralar ve ön kamera için Sinematik Mod desteği sunuyor.

Sinematik Mod hangi formatta kayıt yapıyor?

Sinematik Mod, Dolby Vision HDR'de kaydeder, ancak yalnızca 30 fps'de 1080p çözünürlükte kayıt yapabilir.