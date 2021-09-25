Apple, 120Hz ProMotion ekranının tüm üçüncü taraf uygulamalarda çalışacağını, ancak geliştiricilerin uygulamalarının daha hızlı yenileme hızıyla çalışması için plist girişi eklemesi gerektiğini söyledi. Apple, yazılımın hangi uygulamaların daha yüksek yenileme hızını kullanacağını ve hangilerinin kullanamayacağını belirleyebilmesi için bir kodun gerekli olduğuna ve bunun Apple'ın yeni telefonlarında pil ömründen tasarruf etmesine olanak tanıdığına dikkat çekiyor.

Apple Açıkladı Tüm Uygulamalar 120Hz'i Destekleyecek

Plist, iOS uygulamaları tarafından kullanılan ve uygulamanın görüntülenecek dili, kullanılan simgeyi ve diğer önemli yapılandırma verilerini belirlemesine olanak tanıyan bir dosyadır. Apple, uygulamaların ProMotion 120Hz ekrana tam erişim sağlaması için ne yapılması gerektiğini geliştiricilere sunacağı belgeler ile açıklamayı planlıyor.

ProMotion ekranının dahil edileceğine dair söylentiler bir süredir ortalıktaydı ancak Apple geçen haftaya dek haberi resmileştirmedi. Sonuç olarak geliştiricilerin uygulamalarını 120 Hz yenileme hızına hazırlaması için yeterli zamanı olmadı. Geliştiriciler, şu ana dek uygulamalarına bir plist girişi eklemek zorunda olduklarını bilmiyorlardı.