Yeni iPhone 13 ailesi, bir günden fazla bir süredir 30'dan fazla ülkede resmi olarak satışta. Peki telefonların şarj hızı ve şarj süresi nedir? Aşağıda bu bilgilere göz attık.

iPhone 13'lerin Şarj Süresi ve Hızı Test Edildi

iPhone 13 modellerinin şarj süresi ve hızı ortaya çıktı. iPhone 13 Pro Max maksimum 27 Watt şarjı destekliyor ve bunu yaklaşık 27 dakika sürdürebiliyor. Pil doldukça şarj hızı düşüyor.

Kendi pil okumasına göre, iPhone 13 Pro Max %0'dan %100'e yaklaşık 86 dakikada şarj oluyor. iPhone 13 Pro Max'in pil kapasitesi 4.373 mAh'dir.

Normal iPhone 20W ve 30W şarj cihazlarıyla test edildi ve maksimum 21W şarj hızına ulaştı. Toplam şarj süresi 89 dakika ölçüldü ve iPhone'un kendi pil verisine bakıldı. iPhone 13'ün pil kapasitesi 3.240 mAh'dir.

Son olarak iPhone 13 mini var. Şarj hızı yaklaşık 15W ve yine telefonun kendisi tarafından bildirildiği gibi tam şarj yaklaşık 87 dakika sürüyor. iPhone 13 mini, 2.438 mAh pile sahip. Henüz iPhone 13 Pro hakkında bilgi yok.