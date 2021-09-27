Gelen son bilgiler iPhone 13'te orijinal ve yan sanayi yedek parça sorunu yaşanabileceğini gösteriyor. Peki, bu tam olarak nedir? Bildiğiniz gibi özellikle Apple'ın OLED ekran kullanan modellerinde ekran değişimi işlemi oldukça yüksek fiyatlara gerçekleştiriliyor. Gerek orijinal, gerekse yan sanayi ekran için durum pek de fark etmiyor. Fakat iPhone 13 ve öncesindeki iPhone 12 ve iPhone 11 modellerinden de hatırlayacağımız üzere özellikle orijinal ekran kullanılmadığı durumlarda Face ID özelliği devre dışı kalabiliyor ve kullanılabilmesi için bu çip üzerinde işlem yaparak yeni ekrana aktarılması gerekebiliyor. Dolayısı ile ilk etapta iPhone 13 yan sanayi ekran değişimi fiyatı ilk etapta kulağa hoş gelse de cihaz için oldukça önemli bir özellik olan Face ID'nin transferi işlemi tam olarak oturtulmadan bu işleme pek de sıcak bakılmaması gerekiyor.

Face ID nedir hatırlamak gerekirse Apple'a özgü bir yüz tanıma teknolojisi şeklinde özetlemek mümkün. Farklı olan nokta güneş gözlüğü, maske ve şapka taksanız dahi sizi kolaylıkla tanıyabilmesi. 30 bin nokta ile yüzünüzü analiz eden bu teknolojinin atlatılması imkansız. Hatta buğulu gözlük ile bu teknolojinin kullanabileceğini de sizlere aktarmıştık. Apple elbette bu teknoloji için TrueDepth kameranın gücünden destek alıyor. Oldukça kısa bir sürede sizi tanıyarak ekran kilidi açma ve doğrulama gibi işlemleri gerçekleştirebilen teknoloji, yeterli bilgiye sahip olmayan teknik servislerde yapılan ekran değişimi ve diğer onarım işlemleri sonucu tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor. Eğer Face ID Kullanılamıyor – Face ID'yi daha sonra ayarlayın hatası alıyorsanız yüksek ihtimal aynı konu ile karşı karşıyasınız demektir.

iPhone 13 Face ID Tamiri

iPhone 13 Face ID tamiri için ilk etapta denemeniz gereken birkaç yol var. Tamiri bir sonraki aşamada düşünmeniz gerekiyor. İlk olarak Face ID'yi şunun için kullan bölümüne gidin ve tüm sürgüleri kapatın. Sonrasında tüm sürgüleri geri açık ve özelliğin kullanılabilir durumda olup olmadığına bakın. iPhone 13'te Face ID çalışmıyor ise eski Face ID bilgilerini silerek sıfırdan bir Face ID tanımlaması yapmayı deneyin. iPhone 13'te Face ID kilitlendi sorunu yaşamamak için Face ID tanımlaması işleminin dört saat içinde yapılması gerekir. Üst üste beş kez eşleşme hatası veya batarya seviyesinin yüzde 10'dan daha düşükte olması da Face ID'nin verimsiz çalışmasına neden olabilir.

Öncelikle Ayarlar > Face ID vee Parola yolunu izleyin. FACE ID'Yİ ŞUNUN İÇİN KULLAN: altındaki sürgüler sırası ile şu şekilde olacaktır:

iPhone'un Kilidini Açma

iTunes ve App Store

Otomatik Parola Doldurma

Buradaki tüm sürgüleri kapatıp tekrar açın. Sonuç alamazsanız En altta kırmızı ile yazan Face ID'yi Sıfırla seçeneği ile en başa dönün. Farklı Bir Görünüş Ayarla seçeneği de işe yaramazsa Face ID sorunu yaşadığınıza emin olabilirsiniz ve bir teknik servis önerisi almanız gerekiyor.

iPhone 13 Ekran Değişimi Fiyatı

Apple, ürünlerini satışa sunmadan önce son derece ciddi bir kalite kontrol akışı uyguluyor. Bu nedenle de iPhone 13 ekran bozuldu şikayetlerinin çoğu kullanıcı kaynaklı oluyor. iPhone 13 suya düştü ekran gitti, ekranda görüntü gidip gidip geliyor, ekranda çizgiler çıktı, ekranda görüntü var ama ekran ışığı yanmıyor, telefonu yamultunca ekran geliyor, ekranda görüntü var ama dokunmatik çalışmıyor gibi şikayetlerin bir çoğu genelde kullanıcı kaynaklıdır. Apple da garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi işlemlerine aşağıdaki gibi bir fiyatlandırma uyguluyor. Sitedeki değerler de şu şekilde:

iPhone 13 Ekran Değişimi Fiyatı (garanti kapsamı dışında) iPhone 13 Pro Max 3.199 TL iPhone 13 Pro 2.749 TL iPhone 13 2.749 TL iPhone 13 mini 2.349 TL

iPhone 13 ekran değişimi fiyatlarının oldukça yüksek olma fiyattı hiç şüphesiz OLED ekran değişimi yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Piyasada bulunabilecek iPhone 13 OLED GX ekran fiyatları ise şu şekilde karşınıza gelebilir.

iPhone 13 Pro Max OLED GX Ekran Fiyatı: 2299 TL

iPhone 13 Pro OLED GX Ekran Fiyatı: 1899 TL

iPhone 13 OLED GX Ekran Fiyatı: 1899 TL

iPhone 13 mini Ekran Fiyatı: 1459 TL

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini OLED GX ekran değişimi fiyatı gördüğünüz gibi daha makul ancak bunu yaparken de mutlaka Face ID aktarımının yapılmış olması gerekiyor ki iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID hatası gibi bir sorunla karşılaşmayın. Şu anda bilinen yöntemlerle Face ID aktarımının biraz daha zor olacağı söyleniyor ancak bir süre sonra iPhone 13 yan sanayi parça fiyatları daha cazip olduğu için sektör buna da çare bulacaktır.

iPhone 13 Yan Sanayi OLED GX Ekran

iPhone 13 yan sanayi OLED GX ekran değerlendirilmesi gereken bir seçenektir. Orijinal ekrana göre anlaşılamayacak kadar kaliteli olan OLED GX ekranlar Apple servisi dışındaki telefon tamircisi olan yerlerde takılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken iPhone 13 yan sanayi ekran taktırma işleminin ne derece profesyonel yapıldığı ve Face ID aktarımı sonrası sorunsuz kullanımın garanti edilip edilmediği.

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