Üçüncü Nesil iPhone SE 2022 Teknik Özellikleri

Bu yazımızda iPhone SE 2022 teknik özellikleri üzerine konuşacağız. Üçüncü nesil iPhone SE 2022, 2016 yılında çıkan ilk iPhone SE ve 2020'de gelen ikinci nesil iPhone SE'den sonra merakla beklenen bir seçenek olmayı başardı. Herkesin bildiği gibi Apple'ın iPhone SE denemesinden birçok kullanıcı memnun kaldı. Devamında gelen iPhone SE'de de başarı elde edilince yine bir ara model gibi düşünülebilecek olan iPhone SE 2022'nin planları yapılmaya başlandı. Apple tarafından gelen yeniliklere göre iPhone SE 2022 tanıtım tarihi olarak yeni yılın Ocak ayı işaret ediliyor. Ayrıca birinci ağızdan alınan bir dedikoduya göre ön yüzeyi tamamen ekran olan bir tasarımın aksine yine fiziksel bir Home tuşu yer alacak. Şimdi hazırsanız iPhone SE 2022 özellikleri nedir hep birlikte bir bakalım…

iPhone SE 2022 tasarımı iPhone 12 ve iPhone 13'teki gibi köşeli olacak. Tasarım konusundaki asıl radikal değişikliğin iPhone 14'te uygulanacağı artık kesin sayılır. Ocak ayı başında yapılması planlanan 2022 model iPad tanıtımında yeni iPhone SE 2022 ilk görüntüleri de bizlere ulaşmış olacak.

iPhone SE 2022 Teknik Özellikleri

iPhone SE 2022 teknik özellikleri elbette merak ediliyor ancak firma tarafında iPhone SE 3 şeklinde bir isimlendirme yapılması da ihtimal dahilinde. iPhone SE 2022'nin işlemcisi A14 Bionic olacak. Ayrıca Apple tarafında bu akıllı telefonun "en ucuz 5G iPhone" olarak lanse edileceği de biliniyor. Genel hissiyatla bakıldığında iPhone SE 2022, gövde olarak iPhone 8 izleri taşıyacak. Fakat iPhone SE 2022 ekran büyüklüğü 4.7 inç seviyesinde olacak. Home tuşu kullanılacağından bahsetmiştik ve olması gerektiği gibi Touch ID özellikleri de yerini almış olacak. Fakat iPhone SE 2022'de Face ID var mı dediğinizi duyar gibiyiz. iPhone SE 2022 en uygun fiyatlı iPhone olmak için geliştirildiğinden bu üst düzey özellik iPhone SE'de yer almayacak.

iPhone SE 2022'de Face ID bulunmaması iPhone SE 2022 ekran değişimi gerektiren durumlarda Face ID aktarımı yapılmasını da gerektirmediğinden işlemin daha uygun fiyatlı ve ucuz maliyetle yapılmasını sağlayacak. Ayrıca iPhone SE 2022 kullanıcılarının bir ölçüde daha ekonomiye dikkat ettiklerinin hesabını yapacak olursak, böylesi kazalarda iPhone SE 2022 yan sanayi ekran fiyatları da daha düşük maliyetle uygulanabilecek. Fakat iPhone SE 2022 ekranı LCD mi yoksa OLED mi gibi bir soru asla aklınıza gelmemeli. iPhone SE 2022 ekranı bildiğimiz LCD olacak. OLED'in maliyeti ortada.

5G Destekli En Ucuz iPhone

Şu anda 5G destekli en ucuz iPhone modeli iPhone 12 mini. iPhone SE 2022'nin piyasaya çıkışı ile birlikte iPhone SE 2022 5G destekli en ucuz iPhone olacak. iPhone 12 mini yurt dışı fiyatı şu anda 699 USD seviyesinde. iPhone SE 2022 yurt dışı fiyatı da 399 USD seviyesi olacağından bunu kolaylıkla söylemek mümkün. iPhone SE mmWave 5G eklentisi ile 6 GHz altına da destek verecek. iPhone 8 kasası buna çok da uygun değildi ancak Apple'ın iPhone SE 2022 için 5G özelliğini ciddi anlamda geliştirdiği söyleniyor. Ayrıca iPhone SE 2022'deki 5G çipi Qualcomm üretimi X60'dan oluşacak. Qualcomm X60 özellikleri itibariyle oldukça iyi bir seçim.

Apple'ın iPhone SE 2022'de işlemci olarak A15 kullanmayı planlamadığı biliniyor ancak zaten A14 Bionic de uzun süreli ve hızlı iOS kullanımı adına çok çok verimli bir seçenek. Maliyetler göz önünde bulundurulduğunda Apple'ın tercihinin A41 Bionic'ten yana olduğunu kesin olarak söylemek mümkün. Kamera konusunda da Apple'ın o inanılmaz yeniliklerini iPhone SE 2022'den beklememek gerekiyor. iPhone SE 2022 ön kamera çözünürlüğü 7.0 MP ve arka kamera çözünürlüğü 13.0 MP gibi günün gerisinde değerlerden oluşacak. iPhone SE fiyatları da yine Apple'ın kapasite seçeneklerine göre fiyatlandırması tekniği ile yorumlanacak.

iPhone SE 2022 yine bir ara model olma görevini tam anlamıyla yerine getirecek. iOS'un en yeni özelliklerini en uygun fiyata yaşayabileceğiniz bir cihaz olacak ancak ekran ve kamera konusundaki hayranlık uyandırıcı Apple yönlerini yine özlettireceği kesin.