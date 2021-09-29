En üst seviyeye hitap eden Oppo K9 Pro özellikleri ile tanıtılana dek merak edilen bir telefon olmayı başardı. Neyse ki bir süredir söylenti olarak konuşulan telefonun özellikleri de tanıtımıyla beraber netleşti. Oppo K9 Pro teknik özellikleri üst segmente yönelik olduğu için MediaTek Dimensity 12000 5G yonga seti ile başlıyor. 180 gram ağırlığa sahip olan telefonda 8.5 mm gövde kalınlığı, Android 11 tabanlı ColorOS 11.3 kullanıcı arayüzü, 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri, 6.43 inç ekran büyüklüğü, 64 MP arka kamera, 8 GB / 12 GB RAM ve 4500 mAh Li-Po batarya gibi tatmin edici özellikler sunuluyor.

Oppo K9 Pro tanıtım tarihi geçtiğimiz günlerde, 26 Eylül olarak kayda geçti. 2021 Ekim ayında satışa sunulacak olan telefonda çift SIM teknolojisi mevcut. Desteklenen SIM kart Nano SIM olarak bildiğimiz en küçük ebat. MediaTek üretimi işlemcide sekiz çekirdek görev yapıyor ve grafikten de Mali-G77 MC9 birimi sorumlu. Oppo K9'un negatif yönleri arasında bize göre sadece Micro SD kart girişine sahip olmaması var. Eğer ilerleyen zamanlarda bir kapasite artışına gerek duyarsanız bu durum biraz zorluk çıkartabilir.

Oppo K9 Pro Ekran Özellikleri

Oppo K9 Pro'da 6.43 inç büyüklüğünde ve ekranın yüzde 85.6'sını kaplayan bir AMOLED ekran bulunuyor. Güneş altında 800 nits parlaklık değerine ulaşabilen ekran 120 Hz tazeleme değeri ile üst seviye beklentilere hitap ediyor. Desteklenen çözünürlük değeri 1080 x 2400 ve gerçekten de net görüntüler elde etmeniz adına yeterli. HDR görüntülerden hoşlanıyorsanız Oppo K9 Pro'da sunulan HDR10 desteği de size bambaşka bir gerçekliğin kapılarını açacak.

Oppo K9 Pro başarılı bir akıllı telefon.

Oppo K9 Pro'da elbette bu ekranı besleyecek son derece üst seviye bir donanım var. Sekiz çekirdekli işlemci grubu 1 x 3.0 GHz Cortex-A78 & 3 x 2.6 GHz Cortex-A78 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A55'den oluşuyor. Sistem belleği olarak 8 GB ve 12 GB seçeneklerinin sunulduğunu belirtmiştik ancak firma 8 GB'lık bellek seçeneğini 128 GB depolama alanı ile, 12 GB bellek seçeneğini de 256 GB depolama alanı ile beraber sunuyor. Buradaki tek eksi yönün ek bir Micro SD kart yuvası sunulmaması olduğunun tekrardan altını çizelim.

Oppo K9 Pro Kamera Çözünürlüğü

Oppo K9 Pro arka kamera çözünürlüğü 64 MP gibi yeterli bir düzeyde. 26 mm geniş açılı bir lense sahip olan bu kamera f/1.7 diyafram ile düşük ışık koşullarında da memnun edici sonuçlar sergiliyor. Oppo K9 Pro video kayıt çözünürlüğü açısından da günümüzün gerekliliklerini karşılıyor. 4K çözünürlükte 30 fps veya 1080p çözünürlükte 30 fps, 60 fps, 120 fps gibi ağır çekim video kayıtları elde edebilirsiniz. Gyro destekli elektronik görüntü sabitleme ile elde edilen sonuçlar son derece başarılı. Oppo K9 Pro arka kamera geniş açı olarak 119 derece ve 8 MP çözünürlükte ve makro olarak da f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2.0 MP birer teknoloji daha bulunduruyor. Çift tonlu LED flaş ile düşük ışık koşullarında elde edilen görüntü kalitesi de yükeltiliyor.

Oppo K9 Pro ses kalitesi sunulan çift hoparlör sayesinde oldukça iyi. Kulaklık girişi ve hoparlör bağlantısı için 3.5 mm'lik arabirim de kullanılabiliyor. USB bağlantısı günümüzün standardına uygun şekilde Type-C ancak aktarım hızı 2.0 standardında tutulmuş. Yani çok yüksek boyutlu dosyaların aktarımı için bir kahve içecek kadar zaman geçirmeniz gerekebilir. Bu nokta da amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon için zayıf. USB arabirimin On-The-Go özelliği sunması dışarıdan bağlanan belleklerin kolay çalıştırılabilmesi adına güzel.

Oppo K9 Pro Batarya Kapasitesi

Oppo K9 Pro NFC desteği içeriyor. Fakat FM radyo desteğinin olmaması da bu noktada bir kayıp. Konuma yönelik sunulan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS özellikleri son derece zengin. Öte yandan kablosuz ağ teknolojilerinin de 802.11 a/b/g/n/ac/6 olması son derece etkileyici. Bluetooth 5.2 de olması gereken seviyede. Oppo K9 Pro'daki parmak izi okuyucunun da optik ve ekran altına entegre şekilde sunulduğunu sanıyoruz belirtmeye gerek yok. Son olarak bahsedebileceğimiz diğer sensörler ivmeölçer, gyro, yakınlık ve pusula şeklinde.

Oppo K9 Pro batarya kapasitesi 4500 mAh. Güçlü bir akıllı telefon için bir günlük bir seviyede fakat sunulan 60W hızlı şarj desteği ile gerekli zamanlarda 16 dakikada pilin yüzde 50'sinin doldurulabileceği belirtiliyor ki bize göre bu son derece başarılı. Oppo K9 Pro Android 12 güncellemesi de alacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Android 12 güncellemesi alacak Oppo telefonlar konulu yazımızı sizlerle paylaşmıştık.