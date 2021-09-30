Facebook Reels İndirme

Facebook en sonunda beklenen Reels özelliğini kullanıma sundu. Biz de bu yazıda Facebook Reels indirme işlemini konu ediniyoruz. Bildiğiniz gibi bir çılgınlık haline gelen TikTok videolarından geride kalmamak için Instagram'da Reels özelliği devreye alınmıştı. Hatta Facebook'ta da Instagram bağlantısı olan hesaplar için Reels videolarının paylaşımı yapılıyordu. Bu açıdan Facebook Reels özelliğinin bir sürpriz niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında çok farklı bir değişiklik olmayacak. Instagram'daki Reels özelliğinin aynısı Facebook'a da gelmiş oldu.

Facebook Reels şu anda sadece Amerika üzerinde kullanıma açıldı ancak yakın zamanda tüm kullanıcılar kullanmaya başlayabilecek. Baktığımızda Facebook'un kullanıcı sayısı halen Instagram'ın üzerinde ve bu açıdan da Facebook Reels daha ilgi gören bir duruma gelebilir. Neticede Facebook platform olarak Instagram'dan çok daha fazlasını sunabilecek kadar esnek ve paylaşımlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Biz de bu yazımızda Facebook Reels indirme nasıl yapılır buna yakından bakacağız.

Facebook Reels'leri Telefona Kaydetme

Bildiğiniz gibi Instagram Reels paylaşımlarını bilgisayara kaydetmek için birçok farklı yöntem var. Web tabanlı hizmet veren sitelerden faydalanabilir veya üçüncü parti geliştirilen telefon uygulamalarından kullanabilirsiniz. Web tabanlı uygulamalar programsız indirme hizmeti sağladığı için daha çok tercih ediliyor. Üçüncü parti uygulamaları kullanmak içinse kullanıcının ayrıca güvenmesi gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta telif hakkı içerebilecek videoları indirmemeniz gerektiği. Eğer arkadaş ve eğitimle ilgili paylaşımları kaydedip sonradan incelemeniz gerekiyorsa Reels'leri telefona kaydetme akıllıca bir yöntem olabilir.

Facebook Reels indirme için web tabanlı servisleri veya Android / iOS uyumlu uygulamaları kullanabilirsiniz.

Instagram Reels otomatik indirme için kullanabileceğiniz çok faydalı yazılımlar var ancak bunların bazıları da ücretli. Ayrıca Instagram Reels dönüştürücü birçok uygulamalar da basit bir araştırma yaptığınızda karşınıza gelecek. Facebook Reels indirme için web tabanlı servisler de aynı şekilde hizmet verecek. Ayrıca Google Play ve App Store'da bununla ilgili seçenekler de hazır sayılır. Facebook Reels'leri telefona kaydetme işlemi işte bu kadar basit.

Facebook Reels'leri Otomatik İndirme

Yakından takip ettiğiniz bir kişinin Facebook Reels'leri otomatik indirme için de faydalı uygulamalar geliştirilme aşamasında. Kullanıcının profilini denetleyerek Facebook Reels otomatik indirme gerçekleştiren bu yazılımlar da ilgilendiğiniz kişilerin paylaşımlarını doğrudan video galerisine ekleyebilir. Üstelik Facebook Reels'leri yüksek kalitede indirme gibi seçenekler de uygulamaların özellikleri arasında. Ayrıca Facebook Reels'e yorum yapanları kaydetme, Facebook Reels'i beğenenleri kaydetme gibi türlü türlü faydalı sosyal medya özelliklerini de önümüzdeki günlerde bu türdeki yazılımlarda görebiliriz.