iPhone 13 Pro Benchmark Testi Puanı Açıklandı

Apple'ın en güçlü modeli olan iPhone 13 Pro Benchmark testi puanı olarak da zirveye oynadığını bir kez daha gösterdi. Popüler DxoMark testine sokulan iPhone 13 Pro'nun kamera performansı da oldukça ilgi uyandırıcı düzeyde.

DxoMark testi sonuçlarına göre Apple iPhone 13 Pro 137 puan alıyor. Ayrı ayrı değerlendirmelerde ise fotoğraf için 144, zoom için 76 ve video için de 119 puan kazanıldığı görülüyor. Elde edilen sonuçlara göre iPhone 13 Pro dünya genel sıralamasında dördüncü sırada. Sanıyoruz ki iPhone 13 Pro Max kamera kalitesi ve iPhone 13 Pro Max DxoMark sonuçları biraz daha etkileyici olacak. iPhone 13 Pro Max DxoMark sonuçlarının daha yüksek olacağını şuradan da kestirebilmek mümkün olabilir; daha büyük ekranlı olan iPhone 12 Pro Max'ta daha geniş lenslere yer verildiğini birçok takipçimiz hatırlayacaktır. Eğer iPhone 13 Pro Max lens büyüklüğü de iPhone 13 Pro'dan daha fazla olursa elbette ki bu DxoMark sonuçlarına da yansıyacaktır. Şimdi iPhone 13 Pro DxoMark sonuçları üzerinde biraz duralım.

iPhone 13 Pro Fotoğraf Kalitesi

DxoMark sonuçlarına göre iPhone 13 Pro pozlama kalitesi olarak 100 puan sınırının üzerinde kalıyor. 100 puan sınırı üzeri oldukça iyi olarak kabul edilebilir. Renk, otomatik odaklama, doku gibi değerler de iPhone 13 Pro fotoğraf kalitesi olarak yüksek sonuçlar verebileceğini ifade ediyor. Gürültü, istenmeyen nokta, gece çekimi, arka plan bulanıklığı ve önizleme konularında ise elde edilen puanlar 100'ün gerisinde. Zaten bu değerler için 100'e yaklaşmak henüz çok çok zor.

iPhone 13 Pro fotoğraf kalitesi olarak her kesimden kullanıcıyı kolaylıkla memnun edecek.

iPhone 13 Pro Zoom Kalitesi

iPhone 13 Pro kamera çözünürlüğü 12 MP olarak ifade edilse de tele ve geniş açı sonuçları oldukça başarılı. DxoMark fotoğraf testi sonrasında Tele kalitesi 97 puan ile ölçümleniyor. Elbette Apple bunu iPhone 13 Pro'da sunduğu 3x optik yakınlaştırma ve 2x optik uzaklaştırma içeren 6x lensine borçlu. Dijital yakınlaştırma değeri ile beraber 15x yakınlaştırma değerine ulaşılabiliyor ve elde edilen fotoğraf kalitesi yine oldukça yüksek. Elbette iPhone 13 Pro tele diyafram aralığı f/2.8 değeri bu noktada avantaj sağlıyor. Geniş açıda sunulan diyafram değeri f/1.5 ve 120 derecelik görüş açısına sahip olan ultra geniş açı lenste de bu değer f/1.8. Apple buna rağmen geniş açıda çok da yüksek bir değere ulaşamamış çünkü bu konuda gerçekten de çok başarılı rakiplerden bahsedebilmek mümkün. Ancak gerçek hayata bakıldığında iPhone 13 Pro geniş açı fotoğraf kalitesi konusunda hemen hemen herkesin memnun kalacağı söylenebilir.

iPhone 13 Pro Video Kalitesi

iPhone 13 Pro video kalitesi olarak üstün bir cihaz. Sinematik modda 30 kare hız ile 1080p video kaydı yapılabiliyor; buradan iPhone sinematik mod videosu izlemenizi öneririz.. Ayrıca Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar da 4k HDR video kaydı yapılabiliyor. Elbette 60 fps bir seçenek. 30, 25 veya 24 fps seçenekleri de kullanılabiliyor. Videolarda çift optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanılıyor. Telefoto ve geniş açı lensin her ikisinde de bu teknoloji mevcut. Öte yandan geniş açı lenste sensör bazlı optik görüntü sabitleme de mevcut. iPhone 13 Pro DxoMark video testinden 119 puan alıyor. Pozlama, renk, otomatik odaklanma gibi değerler 100 puan barajı üzerinde. Ayrıca gürültü ve görüntü sabitleme de barajın üzerine çıkabilmeyi başarmış. İstenmeyen nokta ve doku kalitesi ile barajın altında ancak bu yine iPhone 13 Pro'yu en iyi video çeken iPhone modeli olarak gösterilecek cihazlardan biri haline getiriyor. iPhone 13 Pro teknik özellikleri için Apple'ın da sitesini incelemenizi öneririz.

iPhone 13 Pro benchmark testi puanı iPhone 13 kamera kalitesi hakkında çok şey sergiliyor. Sormak istediğiniz sorular varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz.