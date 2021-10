Bu yazımızda Türkiye'de üretilen akıllı telefon modelleri hangileri konusunu ele alacağız ve bu telefonların sunduğu özelliklerden bahsetmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi 2020 yılı ile beraber uzak doğulu üreticilerin çoğu gözünü Türkiye'de üretim yapmaya çevirdi ve ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Türkiye'de artık tam anlamıyla telefon üretilen tesisler yer almaya başladı. Tesislerin büyük çoğunluğu elbette yurt dışından getirilen parçaların montajlandığı bantlar şeklinde işliyor. Yani doğrudan yonga veya ekran üretimi gibi bir aşamadan bahsedebilmek mümkün değil; zaten bu tip bileşenler de başka üreticilerden toparlanıyor. Basit bir mantıkla Türkiye'de üretilen akıllı telefon modelleri derken aslında Türkiye'de birleştirilen dememiz daha doğru oluyor. Günün birinde Apple'ı da burada görür müyüz bilinmez ama bize göre olmaması için hiçbir neden yok. Firma şimdiden üretim yeri değişikliği kararı aldı ve Çin yerine Hindistan ve Vietnam'a odaklandı. İsterseniz önceden paylaştığımız şu haberi bir inceleyin. Bu yüzden Apple Türkiye Fabrikası gibi haberler bizce hayal değil.

Türkiye'de telefon üreten firmalar

Oppo

Xiaomi

Samsung

Realme

Vivo

Tecno Mobile

General Mobile

TCL

Casper

Reeder

Türkiye'de Üretilen Oppo Telefonlar

Türkiye'de üretilen Oppo telefonlar başlıca Oppo A15, Oppo A15s, Oppo Reno5 Lite ve Oppo A74 şeklinde. Oppo A15 kısaca 6.52 inç ekran, 4230 mAh batarya, parmak izi algılayıcı, üçlü arka kamera grubu, 13 MP ana lens, 2 GB bellek ve 32 GB depolama alanı gibi normal düzeyde özelliklere sahip. Oppo A15s ise RAM ve depolama yönünden biraz daha zengin. 4 GB RAM ve 64 GB depolama Oppo A15s'in daha uzun ömürlü bir telefon olacağını gösteriyor. Oppo A15s de 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip ve tasarım ile diğer özellikler yönünden neredeyse A15'in aynısı.

Türkiye'de üretilen Oppo telefonlar arasında yer alan A15s.

Oppo'nun performanslı modellerinden olan Oppo Reno5 Lite da Türkiye'de üretiliyor. Oppo Reno 5 Lite'da 30W VOOC hızlı şarj desteği, çift görüntülü video, 4310 mAh büyük batarya, 48 MP dörtlü yapay zekalı kamera, MediaTek Helio P95 işe üstün oyun ve Andorid performansı gibi öne çıkan özellikler var. 8 GB sistem belleği ve 128 GB depolama alanı gerçekten de enfes. Türkiye'de üretilen en yeni Oppo modeli ise Oppo A74. Oppo A74 de özellikleri açısından fiyat / performans dengesini başarıyla kuruyor. AMOLED ekrana sahip olan Oppo A74'de 33W hızlı şarj, 5000 mAh batarya, 128 GB depolama, 48 MP yapay zeka üçlü kamera, 4 GB RAM gibi özellikler mevcut.

Türkiye'de Üretilen Xiaomi Telefonlar

Türkiye'de üretilen Xiaomi telefonlar hangileri sorusuna Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S şeklinde cevap verebiliriz. Xiaomi genelde ülkemizde fiyat / performans seviyesi cihazları üretmeyi tercih ediyor. Bu aslında kötü bir şey değil çünkü firma aslında Türkiye'de en fazla sattığı cihazları üretiyor. Kısaca hatırlamak gerekirse Xiaomi Redmi 9C özellikleri MediaTek Helio G35 işlemci, 3 GB bellek, 64 GB depolama, 6.26 inç ekran şeklinde. Xiaomi Redmi 9T özellikleri de benzer fakat işlemci bu kez Qualcomm Snapdragon 662. Eğer biraz daha depolama ihtiyacı varsa Xiaomi Redmi 9T daha avantajlı bir seçenek olabilir.

Türkiye'de üretilen Xiaomi modelleri Redmi 9C ile başladı.

Xiaomi'nin Redmi 9 serisinden sonra Redmi 10 modellerinde de Türkiye'de üretimi seçmesi sonuçlardan memnun olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de üretilen Xiaomi Redmi Note 10S özellikleri yönünden dikkat çekici bir akıllı telefon. 6.43 inç ekrana sahip olan Xiaomi Redmi Note 10S, 128 GB depolama alanı, 6 GB bellek, 5000 mAh batarya kapasitesi, çift SIM gibi özelliklerle bir akıllı telefondan bekleneni fazlası ile sunuyor. Türkiye'de üretilen ilk Xiaomi Redmi Note serisi olan Redmi Note 10S'e ilerleyen günlerde Pro ailesinden de modeller eklenme ihtimali son derece yüksek.

Türkiye'de Üretilen Samsung Telefonlar

Samsung Türkiye telefon fabrikası üretim hacmi tahmin edilenlere göre şu anda üç milyon adet. Firma resmi olarak doğrulama yapmasa da bazı modellerin üretimi Türkiye'de gerçekleşiyor. Biz bunu ürünlerin arkasında yazan "Assembled in Turkey" yazısından kolaylıkla anlayabiliyoruz. Türkiye'de üretim yaptığını pek de pazarlama malzemesi haline getirmek istemeyen üreticinin bildiğimiz kadarı ile Galaxy A01 Core, Galaxy A02s, Galaxy A52 bu modeller arasında gösterilebilir. Samsung Galaxy A01 Core aslında çok çok giriş seviyesi bir cihaz. Samsung Galaxy A01 Core işlemcisi MediaTek MT6739WW ve sistem belleği 1 GB seviyesinde. 16 GB dahili hafızası bulunan telefonun 5.3 inç büyüklüğündeki ekranı 1480 x 720 piksel çözünürlük sunuyor.

Türkiye'de üretilen Samsung telefon modelleri gün geçtikçe artacak. Firma şimdilik başlangıç seviyesinde modeller üretiyor.

Türkiye'de üretilen Samsung telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A02s ise Android 10 destekli bir model. 4 GB sistem belleği, 64 GB depolama alanı, 6.5 inç HD+ ekran, 1600 x 720 piksel çözünürlük, üçlü arka kamera grubu, çift SIM, 5000 mAh batarya dikkat çekici özelliklerin arasında bulunuyor. Türkiye'de üretilen en iyi Samsung telefon ise Galaxy A52. Samsung Galaxy A52 özellikleri açısından son derece etkileyici. 128 GB depolama alanı, 8 GB bellek, 6.5 AMOLED ekran, 32 MP ön kamera, 64 MP dörtlü arka kamera grubu gibi özellikleri bulunan Samsung Galaxy A52'de yetersiz olduğunu düşündüğümüz tek yön 25W hızlı şarj desteği.

Türkiye'de Üretilen Realme Telefonlar

Realme bildiğiniz gibi Oppo kökenli bir marka. Yani son derece güvenebilirsiniz. Fakat bu tip markaların piyasada bazen yedek parça tedariğinde zorlanma yaşanabiliyor ancak marka Türkiye'de büyüdükçe daha da iyi yerlere geleceğini kesin olarak söyleyebiliriz. Şu anda gidişat son derece iyi. Firma Türkiye'de iki farklı cihaz üretiyor. Türkiye'de üretilen Realme telefonlar Realme C21 ve Realme C25. Realme C21 özellikleri açısından giriş seviyesinde konuşlanıyor; ancak ekran olarak da giriş seviyesi çıtasını aşıyor. 32 GB depolama, 3 GB bellek, 6.5 inç ekran, 13 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, Realme C21'in başlıca özellikleri arasında.

Türkiye'de üretilen Realme telefonlar arasında yer alan C25.

Türkiye'de üretilen Realme telefonlar arasında bulunan bir diğer model ise Realme C25. Realme C25 de 6.5 inç ekrana sahip ancak kamera ve diğer özellikler bakımından daha fazla tatmin edici. 48 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, Micro SIM + Nano SIM girişi, MediaTek Helio G70 işlemci, Android 11 işletim sistemi gibi özellikler oldukça yenilikçi. Realme C25 için halen 2021'in en iyi fiyat / performans telefonu olabileceğini söyleyebiliriz.

Türkiye'de Üretilen Vivo Telefonlar

Türkiye'de üretilen Vivo telefonlar hangileri konusuna girmeden önce Vivo markasından kısaca bir bahsetsek iyi olur. Çinli teknoloji devi Vivo pek bilinmese de 350 milyon kullanıcısı ile dünyanın beşinci büyük akıllı telefon üreticisi. 2011 yılında kurulan şirket Hi-Fi entegreli ilk akıllı telefon, dünyanın en ince akıllı telefonu, ekran içi parmak izi okuyucu kullanan ilk akıllı telefon gibi yenilikçi yönlere sahip. Türkiye'de üretilen Vivo telefon modelleri Vivo Y11s, Vivo Y20, Vivo Y53s şeklinde. Vivo Y11s özellikleri açısından fiyat / performans dengesini kurmuş bir cihaz. 6.5 inç LCD ekran, 5000 mAh batarya, 13 MP arka kamera, Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 3 GB bellek ve 32 GB depolama yeterli düzeyde sayılır.

Türkiye'de üretilen Vivo telefonlar arasında Y20 modeli ilgi görenler arasında.

Vivo Y20 ise daha üst seviye özellikler barındırıyor. Vivo Y20 özellikleri açısından Y11S'ten bir tık daha yüksek güce sahip denebilir. Aynı işlemci ve kamera kullanılıyor. Hatta ekran bile aynı ancak RAM ve dahili depolama gibi özelliklerde Vivo Y20 biraz daha öne çıkıyor. Çerçevesiz ve damla çentikli bir tasarıma sahip olan Vivo Y20 de fiyat / performans dengesini kuran modellerden. Vivo Y53S ise zirveye oynayan ancak cüzdan parçalamayan modellerden. Türkiye'de üretilen en iyi telefon modelleri arasında yer alan Vivo Y53S, 6.58 inç LCD ekran, MediaTek Helio P80 işlemci, 64 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, USB Type-C gibi özellikler bulunduruyor.

Türkiye'de Üretilen Tecno Mobile Telefonlar

Türkiye'de üretilen Tecno Mobile telefon modelleri şimdilik sadece tek bir tane: CAMON 16. Çin merkezli bir marka olan Tecno Mobile, CAMON, SPARK ve POVA adlı ürün ailelerine sahip. Üç farklı modelde kullanıcıya ulaşan Tecno Mobile CAMON 16 kesinlikle etkileyici bir akıllı telefon. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, MediaTek Helio G70 işlemci, Android 10 işletim sistemi, 5000 mAh batarya gibi özellikle 6.8 inç ekranla harika bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Tecno Mobile CAMON 16, fiyatına göre performansı ile de oldukça başarılı.

Türkiye'de üretilen Tecno Mobile telefonlar şimdilik sadece tek bir tane.

Türkiye'de Üretilen General Mobile Telefonlar

Türkiye'de üretilen General Mobile cihazları saymakla bitirmek zor desek yeridir. Firma Türkiye'de üretim yapan ilk markalardan biri olma özelliğine sahip ve artık bu işi de iyice oturtmuş durumda. Şu an gündemde olan General Mobile GM 21, General Mobile GM 21 Pro ve General Mobile GM 21 Plus modellerinin tümü Türkiye'de yer alan fabrika tarafından montajlanıyor. General Mobile GM 21 özellikleri General Mobile GM 21 Plus özelliklerine özellikle ekran olarak yakınlık gösteriyor. Fakat General Mobile GM 21 Plus'ta MediaTek üretimi Helio G35 işlemci kullanılıyor. Ekran seçenekleri ise her iki telefonda da 6.52 inç büyüklüğünde ve desteklenen çözünürlük 720 x 1600 piksel.

General Mobile yerli üretici dendiğinde ilk akla gelenlerden ve GM 21 ailesi de Türkiye'de üretilen General Mobile telefon modelleri arasında.

General Mobile GM 21 Pro ise özellikleri ile zirvede bir fiyat / performans modeli olmayı hedefliyor. Telefonda MediaTek Helio G90 işlemci kullanılıyor ve arka kamera 48 MP gibi iddialı bir çözünürlüğe sahip. Ön kamerada ise desteklenen değer 16 MP. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da tam olması gerektiği gibi. Maliyetler hesaba katıldığı için General Mobile GM 21 Pro'dakie kran AMOLED değil. 6.67 inç büyüklüğündeki ekran IPS ancak 1080 x 2400 piksel detayda görüntü oluşturabiliyor. Tüm General Mobile GM 21 modellerinde Android 11 bulunduğunu da yeri gelmişken belirtelim.

Türkiye'de Üretilen TCL Telefonlar

TCL doğrusunu söylemek gerekirse tam anlamı ile Türkiye'de üretim yapmaya odaklanabilmiş bir marka değil. Firmadan henüz şu ana kadar sadece tek bir model geldiğini görüyoruz. TCL 20 SE modeli 6.82 inç ekranı ile Türkiye'de üretilen büyük ekranlı telefonlar arasında. TCL 20 SE özellikleri açısından orta çizgide bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 16 GB arka kamera gibi özellikler Android 11 desteğine rağmen çok da ön planda kalamıyor. Dünya çapındaki önemli üreticilerden olan TCL'in Türkiye'de daha iyi cihazlar üretebileceğine dair inancımız oldukça yüksek.

Türkiye'de üretilen TCL telefon modelleri şimdilik çok fazla yok ancak gelecekte durumlar değişebilir.

Türkiye'de Üretilen Casper Telefonlar

Casper en önemli yerli üreticilerimiz arasında ve her geçen gün üretimi daha da Türkiye'ye kaydırmak adına büyük uğraşlar veriyor. Bildiğimiz kadarı ile firmanın tamamen Türkiye'de ürettiği modeller Casper VIA E4, Casper VIA F20, Casper VIA X20, Casper VIA G5 şeklinde. Özellikle bütçe dostu ürünleri ile rekabetçi bir ortamdan asla vazgeçmeyen firma teknik servis anlayışı ile de farklılaşan bir hizmet sunuyor. Casper VIA E4, MediaTek Helio A25 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama ve 6.0 inç LCD ekranı ile giriş seviyesindeki iyi oyuncular arasında. Vasper VIA F20 ise firmanın orta seviyede fiyat / performans odaklı oyuncusu. Baktığımızda Casper VIA F20'de MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden güç alıyor ancak bu kez RAM miktarı 4 GB düzeyinde. Ayrıca 48 MP arka kamera, 5000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj gibi özellikleri de göz ardı etmemek gerekiyor.

Türkiye'de üretilen Casper telefon modelleri sayıca çok fazla. Firma uzun zamandır bilgisayar üretimi ile birlikte bu işe eğilmiş durumda.

Casper VIA G5 de firmanın fiyat / performans dengesini giriş seviyesinde sağladığı önemli oyuncuları arasında. Casper VIA G5 özellikleri MediaTek Helio A25 işlemci, Android 10 işletim sistemi, 13 MO arka kamera ve 6.52 inç ekran şeklinde. Üst seviyede cüzdan dostu modellerden olan Casper VIA X20 özellikleri açısından ise taktir toplayan ürünlerden. Casper VIA X20 özellikleri 6.53 inç LCD ekran, MediaTek Helio P70 işlemci, 4510 mAh batarya kapasitesi, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 48 MP arka kamera şeklinde.

Türkiye'de Üretilen Reeder Telefonlar

Reeder yerli bir girişim olarak ve piyasanın değişmez oyuncuları arasına yerleşen en önemli firmalardan. Firmanın yenilikçiliği sektörü ilk e-kitap okuyucu ile tanıştırması, 2010 yılında Android'li ilk yerli marka tableti çıkartması, 2011'de ilk 3G'li tableti geliştirmesi, 2012'de Türkiye'deki GSM operatörleri ile anlaşmalı ilk tablet kampanyasını gerçekleştirmesi gibi işlerden kolaylıkla anlaşılabiliyor. 2017 ve 2018 yıllarında adımlar ile de firmanın Samsun'da kurduğu fabrikada yıllık 600 bin telefon, tablet ve akıllı telefon üretimi yapılabiliyor.

Türkiye'de üretilen Reeder telefon modelleri derken kısacası hepsini kastediyoruz. 🙂 Fİrmanın yıllık 600 bin üretim kapasiteli bir fabrikası var.

Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat yapan Türkiye'de fabrikası olan telefon markaları olarak zirvede bulunan üretici şu an sektörde bulunan P13 Blue Max, P13 Blue Max LTE, P13 Blue Max Pro modelleriyle geniş bir seçenek sunuyor. Reeder P13 Blue Max, P13 Blue Max ve P13 Blue Max Pro modellerinde kademeli şekilde başarılı seçenekler sunuyor. Firmanın zirve modeli olan Reeder P13 Blue Max Pro özellikleri 6.55 inç ekranda 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM, MediaTek Helio P60 işlemci, Android 11 işletim sistemi, 4000 mAh batarya şeklinde konumlanıyor.

Türkiye'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili bir soru sormak isterseniz veya zaten bu telefonlardan birine sahipseniz ve sorun yaşıyorsanız forum sayfamızı kullanabilirsiniz.