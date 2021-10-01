Xiaomi Redmi Note 10 Lite Özellikleri

Merakla beklenen Xiaomi Redmi 10 Lite özellikleri en sonunda tanıtım sonrasında netleşti. Ekonomi seviyesinde bir akıllı telefon olan Xiaomi Redmi 10 Lite, aslında özellikler açısından bir döneme damgasını vuran Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile oldukça benzeyen noktalara sahip. Öncelikle söylemeliyiz ki Xiaomi'yi yakından takip edenler Xiaomi Redmi 10 Lite'ın tasarımı ile Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun tasarımının neredeyse aynı olduğunu söyleyecekler. Bu tamamen doğru denebilir. Telefonda 6.67 inç boyutunda LCD ekran yer alıyor ve bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Xiaomi Redmi 10 Lite'a güç veren işlemci ise Qualcomm Snapdragon 720G. Ayrıca günümüz için yeterli sayılabilecek ancak çok da yüksek performans odaklı olmayan 4 GB'lık bir belleğe yer verildiği de gözlerden kaçmıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Lite Türkiye Fiyatı

Xiaomi Redmi 10 Lite özellikleri yönünden ekonomi seviyesini tatmin edici bir cihaz. Xiaomi Redmi 10 Lite arka kamera olarak 48 MP çözünürlükte bir algılayıcıya sahip. Son zamanlarda dikkat çekecek düzeyde gelişen hızlı şarj teknolojisi ise bu modelde 18W olarak sunuluyor. Buradan da Xiaomi Redmi 10 Lite'ın giriş ve orta seviye arasında konumlanan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi Redmi 10 Lite'ın Türkiye fiyatı özellikle Xiaomi Redmi 9 Pro'yu pahalı bulanlar için cazip olabilir. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 3299 TL olarak satışa çıkmıştı ancak bizim tahminlerimize göre ve sürekli yükselen fiyatları da düşünerekten Xiaomi Redmi 10 Lite Türkiye fiyatı 3599 TL seviyesinde olacak.

Xiaomi Redmi 10 Lite Detaylı Özellikleri

Xiaomi Redmi 10 Lite detaylı özellikleri aslında hayranlık uyandırıcı değil. 6.67 inç büyüklüğündeki LCD ekran görüntü kalitesi olarak başarılı ancak OLED'in halen amiral gemisi segmentinde kullanıldığını unutmamak gerek. Qualcomm Snapdragon 720G ise multimedya ile barışık ve uzun yıllar boyunca nefes nefese kalmayacak bir işlemci tercihi. Biz sadece sunulan 4 GB belleği az bulduk ancak firmanın sınıflandırma yapabilmesi adına da böyle bir seçenek sunulması şart. Xiaomi Redmi Note 10 Lite'ın yurt dışı fiyatı 4 GB RAM ve 64 GB kapasite için 189 USD. Eğer kapasiteyi 128 GB olarak isterseniz fiyat bu kez 216 USD oluyor. 6 GB RAM'li ve ülkemizde pek de göremeyeceğimiz Xiaomi Redmi Note 10 Lite 6 GB fiyatı da 229 USD seviyesinde olacak. Xiaomi Redmi Note 10 Lite ön kamerası 16 MP ve sunulan batarya kapasitesi 5020 mAh. Bunları da son olarak sözlerimize ekleyelim.