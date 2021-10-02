Ön ve Arka Kamera İle Aynı Anda Video Çekme

Bize son zamanlarda oldukça fazla sorulan sorulardan biri ön ve arka kamera ile aynı anda video çekme. Bu özelliği bir uygulama yardımı ile sunan akıllı telefon modelleri var ancak hali hazırda sizin telefonunuzda bu özellik desteklenmiyorsa ek bir uygulamadan destek almanız gerekebilir. Biz bu yazıda sizler için ön ve arka kamera ile aynı anda video çekme işini yapabilecek en iyi birkaç uygulamayı göstereceğiz.

Normal şartlarda ön ve arka kamerayı aynı anda açmak imkansızdır çünkü Android bunlardan sadece birini çalıştırmanıza izin verir. Üstelik kameraların çalışmasının sistem üzerine yük bindirici bir özelliği vardır. Bu nedenle de aynı anda iki kamerayı çalıştırabilmek her telefonun harcı değildir. Eğer çok da yeni olmayan bir Android telefona sahipseniz ön ve arka kamera ile aynı anda video çekme denemeniz hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Tabii denemekten zarar gelmez diyerekten yola çıkmak en iyisi.

İki Kamerayla Anda Video Kaydı

Bu yöntemle üretilen içeriklerin sosyal medya uygulamaları için faydalı olacağı kesin. Bazen bir yeri gezerken hem o yeri göstermeniz, hem de takipçilerinizle yüz yüze olmanız daha samimi bir ortam sağlayabilir. Canlı yayın yapılamayan durumlarda video kaydı yapmayı planlıyorsanız aynı anda iki kamerayla video kaydı bu samimiyeti devam ettirebilirsiniz. Bazı durumlarda Vlog çekenler için aynı anda iki kamera ile video kaydı yapmak sitenizin veya YouTube kanalınızın hareketliliğini artırabilir.

Android'de aynı anda çift kamera kullanma için ilk uygulama tavsiyemiz Double Side Camera. Uygulama dört farklı arayüz sunarak size en uygun türde çekim yapmanıza olanak sağlıyor. Üstelik isterseniz kolaylıkla çekim arayüzünü değiştirebilirsiniz ve ön-arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Uygulamanın üreticisi her cihazda çalışacağının garantisini veremiyor o nedende denemekten başka çareniz yok.

Dual Camera: Front & Back Camera uygulamasını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Uygulama yakın zamanda alacağı güncellemenin sonrasında aynı anda ön ve arka kamera ile fotoğraf çekme de yapabilecek. Ayrıca grup fotoğrafı özelliği ile hem sizin hem de arkadaşlarınızın içinde bulunduğu fotoğraflara imza atabilecek.

Sormak istediğiniz sorular varsa veya farklı bir uygulama önermek istiyorsanız forum sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.