Samsung Galaxy A02 Android 11 güncellemesi gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bu senenin başında yani 2021'in Ocak ayında Samsung Galaxy A02 modelini piyasaya çıkarttı. Fakat Samsung Galaxy A02'deki Android sürümü Android 10'du ve kullanıcılar heyecanla Android 11'i bekliyordu. Gelen son bilgilere göre Samsung Galaxy A02 Android 11 güncellemesi cihazlara gelmeye başladı. Android 10 ile birlikte One UI Core 2.x kullanan Samsung Galaxy A02, Android 11 güncellemesi ile birlikte One UI Core 3.x arayüzüne geçiş yapmış olacak.

Samsung Galaxy A02 Android 11 yükseltmesi şu anda Rusya'daki A022GDXU2BUI3 kodlu cihazlar için dağıtıma sunuldu. Diğer tüm ülkelerdeki cihazlar da OTA aracılığı ile bu güncellemeyi edinmeye başlayacak. Tahminlerimize göre Samsung Galaxy A02 için Android 12 güncellemesi de firmanın planları dahilinde ve bu güncelleme de aynı zamanda One UI Core 4.x arayüzünün Samsung Galaxy A02'de kullanılmasını sağlayacak. Samsung Galaxy A02'nin Android 13 güncellemesi alacağına dair ise herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyor ancak genelde cihazlar iki önemli sürüm güncellemesi aldıktan sonra sadece güvenlik yamaları almaya devam ederek kullanılıyor.

Samsung Galaxy A02 (SM-A022G) Firmware Dosyaları

Eğer Samsung Galaxy A02 için firmware dosyalarına ihtiyacınız varsa aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.

Model Ülke/Operatör Tarih PDA Sürüm SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-09-28 A022GDXU2BUI3 11 SM-A022G Kazakistan 2021-09-28 A022GDXU2BUI3 11 SM-A022G Almanya 2021-09-28 A022GDXU2BUI3 11 SM-A022G Rusya 2021-09-27 A022GDXU2BUI3 11 SM-A022G Kafkas Ülkeleri 2021-06-21 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Kazakistan 2021-06-16 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-06-16 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Özbekistan 2021-06-16 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Almanya 2021-06-16 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Rusya 2021-06-14 A022GDXU2AUF1 10 SM-A022G Kafkas Ülkeleri 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Özbekistan 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Almanya 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Kazakistan 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Rusya 2021-05-24 A022GDXU2AUD4 10 SM-A022G Rusya 2021-05-05 A022GDXU2AUC6 10 SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-04-18 A022GDXU2AUC6 10 SM-A022G Özbekistan 2021-04-18 A022GDXU2AUC6 10 SM-A022G Kafkas Ülkeleri 2021-04-18 A022GDXU2AUC6 10 SM-A022G Kazakistan 2021-04-18 A022GDXU2AUC6 10 SM-A022G Rusya 2021-03-29 A022GDXU1AUC3 10 SM-A022G Kazakistan 2021-02-25 A022GDXU1AUB4 10 SM-A022G Rusya 2021-02-25 A022GDXU1AUB4 10 SM-A022G Kafkas Ülkeleri 2021-02-25 A022GDXU1AUB4 10 SM-A022G Özbekistan 2021-02-25 A022GDXU1AUB4 10 SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-02-25 A022GDXU1AUB4 10 SM-A022G Kafkas Ülkeleri 2021-02-18 A022GDXU1AUB1 10 SM-A022G Özbekistan 2021-02-08 A022GDXU1AUB1 10 SM-A022G Rusya 2021-02-08 A022GDXU1AUB1 10 SM-A022G Ukrayna (Kyivstar) 2021-02-08 A022GDXU1AUB1 10 SM-A022G Kazakistan 2021-02-08 A022GDXU1AUB1 10

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