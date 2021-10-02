Samsung Galaxy A02 Android 11 Güncellemesi

Samsung Galaxy A02 Android 11 güncellemesi gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bu senenin başında yani 2021'in Ocak ayında Samsung Galaxy A02 modelini piyasaya çıkarttı. Fakat Samsung Galaxy A02'deki Android sürümü Android 10'du ve kullanıcılar heyecanla Android 11'i bekliyordu. Gelen son bilgilere göre Samsung Galaxy A02 Android 11 güncellemesi cihazlara gelmeye başladı. Android 10 ile birlikte One UI Core 2.x kullanan Samsung Galaxy A02, Android 11 güncellemesi ile birlikte One UI Core 3.x arayüzüne geçiş yapmış olacak.

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Samsung Galaxy A02 Android 11 yükseltmesi şu anda Rusya'daki A022GDXU2BUI3 kodlu cihazlar için dağıtıma sunuldu. Diğer tüm ülkelerdeki cihazlar da OTA aracılığı ile bu güncellemeyi edinmeye başlayacak. Tahminlerimize göre Samsung Galaxy A02 için Android 12 güncellemesi de firmanın planları dahilinde ve bu güncelleme de aynı zamanda One UI Core 4.x arayüzünün Samsung Galaxy A02'de kullanılmasını sağlayacak. Samsung Galaxy A02'nin Android 13 güncellemesi alacağına dair ise herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyor ancak genelde cihazlar iki önemli sürüm güncellemesi aldıktan sonra sadece güvenlik yamaları almaya devam ederek kullanılıyor.

Samsung Galaxy A02 (SM-A022G) Firmware Dosyaları

Eğer Samsung Galaxy A02 için firmware dosyalarına ihtiyacınız varsa aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.

ModelÜlke/OperatörTarihPDASürüm
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-09-28A022GDXU2BUI311
SM-A022GKazakistan2021-09-28A022GDXU2BUI311
SM-A022GAlmanya2021-09-28A022GDXU2BUI311
SM-A022GRusya2021-09-27A022GDXU2BUI311
SM-A022GKafkas Ülkeleri2021-06-21A022GDXU2AUF110
SM-A022GKazakistan2021-06-16A022GDXU2AUF110
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-06-16A022GDXU2AUF110
SM-A022GÖzbekistan2021-06-16A022GDXU2AUF110
SM-A022GAlmanya2021-06-16A022GDXU2AUF110
SM-A022GRusya2021-06-14A022GDXU2AUF110
SM-A022GKafkas Ülkeleri2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GÖzbekistan 2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GAlmanya 2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GKazakistan2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GRusya2021-05-24A022GDXU2AUD410
SM-A022GRusya2021-05-05A022GDXU2AUC610
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-04-18A022GDXU2AUC610
SM-A022GÖzbekistan2021-04-18A022GDXU2AUC610
SM-A022GKafkas Ülkeleri2021-04-18A022GDXU2AUC610
SM-A022GKazakistan2021-04-18A022GDXU2AUC610
SM-A022GRusya2021-03-29A022GDXU1AUC310
SM-A022GKazakistan2021-02-25A022GDXU1AUB410
SM-A022GRusya2021-02-25A022GDXU1AUB410
SM-A022GKafkas Ülkeleri2021-02-25A022GDXU1AUB410
SM-A022GÖzbekistan2021-02-25A022GDXU1AUB410
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-02-25A022GDXU1AUB410
SM-A022GKafkas Ülkeleri2021-02-18A022GDXU1AUB110
SM-A022GÖzbekistan2021-02-08A022GDXU1AUB110
SM-A022GRusya2021-02-08A022GDXU1AUB110
SM-A022GUkrayna (Kyivstar)2021-02-08A022GDXU1AUB110
SM-A022GKazakistan2021-02-08A022GDXU1AUB110

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