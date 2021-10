Samsung RAM Plus İndir

Samsung RAM Plus indir veya güncelleme yaparak telefonunuz ekstra performans kazanabilir. Bilgisayar ortamında ReadyBoost olarak bildiğimiz, depolama belleğinin bir kısmını sistem belleği olarak kullanılabilen bir teknolojiyi uzak doğulu telefon üreticileri epeydir kullanıyor. Telefonun depolama alanından güç alarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda RAM miktarını artıran bu teknoloji ile hem uygulamalarda daha fazla performans alınabiliyor, hem de benchmark testlerinde daha yüksek puanlara ulaşılabiliyor. Tam anlamıyla bir RAM artışı olmayan ancak telefonun olması gerekenden daha performanslı çalışmasını sağlayan bu teknoloji görünüşe göre Samsung tarafından da benimsendi ve RAM Plus adı ile telefonlara entegre edilmeye başlandı.

Samsung RAM Plus uygulaması ilk olarak Samsung'un orta seviye Galaxy A52s'in 5G'li versiyonunda ortaya çıktı. Devamında ise gelen güncelleme ile üst seviye katlanabilir bir telefon olan Samsung Galaxy Z Fold 3'te RAM Plus uygulaması güncellemesi yapıldı. Fakat bizim tahminlerimize göre Samsung RAM Plus eklentisi üst seviye akıllı telefonlar için planlanmıyor. Bunu Samsung Galaxy S21'in Android 12 güncellemesinde RAM Plus uygulaması olmamasından anlayabiliyoruz. Görünüşe göre Samsung orta ve alt seviye modellerin daha yüksek performans seviyelerine ulaşabilmesi için bu özelliği Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonları için gönderecek.

Samsung RAM Plus Nedir?

Samsung RAM Plus uygulaması telefonunuzun dahili hafızasını kullanarak sanal bir RAM oluşturuyor ve örneğin telefonunuzun zorlanabileceği 6 GB RAM gerektiren bir uygulamanın 4 GB RAM'li modellerde de kolaylıkla çalışabilmesini sağlıyor. Tabii bu asla telefonun gerçek bir 6 GB olabileceği anlamına gelmiyor ancak 4 GB'a göre de kesin olan bir hız artışı sağlanıyor. Samsung RAM Plus bunu yaparken zaten yeterince performanslı olan dahili depolama alanından güç alıyor. Özel olarak 4 GB daha RAM alanı ayrılıyor ve mantıksal olarak RAM miktarı 8 GB'a ulaşmış oluyor. Ancak dediğimiz gibi bu kesinlikle gerçek bir 8 GB RAM değil.

Samsung RAM Plus bir APK dosyası şeklinde olmadığı için şu anda ayrıca indirilebilme şansı yok. Ancak Samsung RAM Plus indir şeklinde değil de telefonunuzun güncelleme kısmından gerekli kontrolleri yaparak bu özelliğin telefonunuza gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Samsung RAM Plus'ın gelip gelmediği nasıl kontrol edilir sorusuna verilecek cevap ise telefonunuzun Batarya Durumu menüsüne gidin. Hafıza kısmına bakın. Eğer özellik geldiyse RAM Plus'ın depolama alanından 4 GB bellek ayırdığını göreceksiniz. Bu özellik ne yazık ki kapatılmıyor ve dahili depolama alanınızı da biraz olsun daraltacak.

Samsung RAM Plus Çalışmıyor

Samsung RAM Plus çalışmıyor ise bunun ilk etapta akla gelen nedeni depolama alanının yetersizliği olabilir. Eğer telefonunuzda gereksiz dosyaları temizleyerek yer açmak ve RAM Plus'ı kolaylıkla kullanmak istiyorsanız şu yazımıza da göz atmanızı öneririz.

