Konumuz akıllı telefonun kamerasını sökme. Aslında akıllı telefonu askerde kullanıma uygun hale getirmekten bahsedeceğiz. Askerde kullanılabilecek akıllı telefonlar üzerine uzun bir süre önce faydalı bir konu hazırlamıştık; Dilerseniz bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu konuda BB Mobile E111, Samsung E1190, Nokia 100, Nokia 105, Nokia C1-2 gibi modeller yer alıyor. Modeller eski de olsa aslında askerde kullanılabilecek telefonlar kamerası olmayan eski modeller olmak zorunda. Bu nedenle bahsi geçen modellerin halen askeriyeye uygun telefonlar olarak geçerliliği mevcut.

İnternete girebilen kamerasız telefonlar günümüzdeyse Nokia E60, Sony-Ericsson M600, Xiaomi Qin 1S, ZTE3003, Motorola MPx200, Nokia 215 4G ve yerli firmalardan Reeder F1 ürününü gösterebiliriz. Fakat yine genelde karşınıza gelen seçenekler ikinci el, biraz hırpalanmış ve bataryası tükenmiş olan modeller olacaktır. Batarya konusu önemli; çünkü askeriyede belki de en fazla ihtiyaç duyabileceğiniz nokta bu. Peki sırf bataryası yok diye bu kadar antika bir telefon kullanmak zorunda mısınız? Elbette hayır. Uygulayabileceğiniz veya uygulatabileceğiniz bir yol var. Bu yolun en güzel tarafı da askerde kendi telefonunu kullanma fırsatı vermesi.

Telefonun Kamerasını İptal Etmek

Askeriyede kameralı akıllı telefon kullanmak yasak. Daha önceden telefonun internet özelliğinin de bulunmaması gerekiyordu ancak artık operatörlerin sunduğu tarifelerle akıllı telefon kullanımı mümkün hale geldi; fakat yine de kilit nokta kamera. Bu durumda da telefonun kamerasını iptal etmek dışında bir çare kalmıyor. Android'de kamerayı iptal etme veya devre dışı bırakma işi yapan uygulamalar mevcut ancak askeriye ortamında bu tarz uygulamalarla yapılabilecek devre dışı bırakma işleminin kabul görmeyeceğini tahmin etmeniz zor olmayacaktır. Yine de biz bir uygulama tavsiyesinde bulunalım: Lens Cap – Disable Camera uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

iPhone'da kamerayı devre dışı bırakma veya kamerayı kapatma pek de mümkün olabilecek bir işlem değil. Bugüne kadar denenen yöntemler iOS güncellemesi gibi durumlarda geçersiz oldu veya Apple'ın bu tarz korumaları yüzünden belirli süre sonra işlevini yitirdi. Dolayısı ile hangi telefon olursa olsun telefonun kamerasını iptal etmek yazılım yoluyla zor. Bu işin mutlak çaresi donanım yolu ile kamerayı iptal etmek. Söktürmek veya lensi kapattırmak….

Telefonun Kamerasını Söktürme veya Lensi Kapattırma

Askeriyede Android'li telefonu kullanma sadece ve sadece akıllı telefonun kamerasını söktürme veya lensi kapattırma ile mümkün olabilir. Şimdi bunu okuduktan sonra kesinlikle akıllı telefonun kamerası nasıl sökülür şeklinde bir araştırma yapıp işlemi kendiniz yapmaya kalkışmayın. Bunu alanında uzman bir teknik servisin yapması gerekli. Telefonun kamera modülünü doğrudan söktürebilir veya fleks kablosunun bağlantısını ayırttırabilirsiniz.

Akıllı telefonun kamerasını sökme en garantili yöntem.

Bir diğer seçenek de ön ve arka kameranın lensine kasa içerisinde kalacak şekilde siyah renkli bir bant çekirtmek. Böylece akıllı telefonunuzun kamerasını donanımsal bir müdahale ile iptal ettirtmiş olacaksınız. Tabii bunun öncelikle garantiyi bozma ve su geçirme ihtimalini artırma gibi sıkıntıları olabileceğini de unutmamakta fayda var. Telefonunuzun kamerasını tam anlamıyla çalışmadığına karşı tarafı ikna edebilirseniz Android telefonu askeriyede kullanma işlemi için çabalarınız sonuç vermiş olacaktır.

Askerler İçin Tarifeler

Askerler için tarifeleri aslında bir başka konuda ele almayı istiyoruz. Tüm operatörlerin bu noktada bir girişimi var ve ortak nokta internet paketlerinin olmaması. Konuşma ve SMS paketleri sunuluyor. İnternet paketi ise güvenlik tehtidi oluşturabileceğinden askeriyede kullanıma uygun değil. Gözümüze çarpan askerler için tarifeler şu şekilde

Yazımızda akıllı telefonun kamerasını sökme konusuna değindik ve tabii ki buradaki amaç elinizdeki akıllı telefonu askeriye kullanımına uygun hale getirmek. Her ne şekilde olursa olsun güvenlik ihlali yapmayacak şekilde telefonunuzu kullanmanız gerektiğini üzerine basa basa bir kez daha hatırlatalım isteriz.