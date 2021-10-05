Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli olmaya başladı. Özellikle Samsung Android 12 güncellemesi alacak oldukça fazla sayıda telefona sahip. Galaxy S serisi, Galaxy Note serisi, Galaxy Z serisi, Galaxy A serisi, Galaxy M serisi, Galaxy F serisi, Galaxy Xcover serisi akıllı telefonlar ve Galaxy Tab tablet serisinde birçok model önümüzdeki günlerde Android 12 güncellemesini almış olacak.

Android 12 güncellemesi alacak telefon modelleri listesi diğer markalar için de netleşti. Google'ın Android 12 güncellemesini Pixel akıllı telefonlara doğrudan göndereceği biliniyor. Bunlar dışında büyük üreticilerden Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus, Oppo, Tecno modellerinde de Android 12 güncellemesi alacak onlarca modelden bahsedebilmek mümkün.

Samsung Galaxy S Android 12 Güncellemesi

Samsung Galaxy S serisinden Galaxy S21 Ultra (LTE/5G), Galaxy S21+ (LTE/5G), Galaxy S21 (LTE/5G), Galaxy S20 Ultra (LTE/5G), Galaxy S20+ (LTE/5G), Galaxy S20 (LTE/5G), Galaxy S20 FE (LTE/5G), Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, ve Galaxy S10 Lite modelleri Android 12 güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy Note Android 12 Güncellemesi

Samsung'un oldukça fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen Note ailesindeki Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G), Galaxy Note 20 (LTE/5G), Galaxy Note 10+ (LTE/5G), Galaxy Note 10 (LTE/5G) ve Galaxy Note 10 Lite modelleri kısa bir süre sonra Android 12 güncellemesi almış olacak.

Samsung Galaxy Z Android 12 Güncellemesi

Samsung'un fiyat / performans odaklı modelleri arasında dikkat çeken seçeneklere sahip Galaxy Z serisi Galaxy Fold (LTE/5G), Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G için Android 12 güncellemesine kavuşacak.

Samsung Galaxy A Android 12 Güncellemesi

Samsung'un oldukça fazla sayıda modele sahip Galaxy A serisi belki de Android 12 güncellemesinin hangi modellere geleceğinin en fazla merak edildiği akıllı telefonları kapsıyor. Android 12 güncellemesi yüksek ihtimalle şu modellere geliyor olacak: Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72, Galaxy A90 5G, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A Quantum, Galaxy Quantum 2, Galaxy A42 5G, Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A32 5G.

Samsung Galaxy M Android 12 Güncellemesi

Samsung Galaxy M serisi kesinlikle Android 12 güncellemesi alması gereken modelleri kapsıyor. Serideki modeller bir hayli özellik zengini ve fiyat / performans dengesini oldukça iyi şekilde kuruyor. Açıklananlara göre kısa bir zaman sonra Galaxy M42 5G, Galaxy M12, Galaxy M62, Galaxy M02s, Galaxy M02, Galaxy M21, Galaxy M21s, Galaxy M31, Galaxy M31 Prime Edition, Galaxy M51, Galaxy M31s modelleri Android 12 güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy F Android 12 Güncellemesi

Samsung Galaxy F serisi için Android 12 güncellemesi de unutulmuş değil. Firma Galaxy F41, Galaxy F62, Galaxy F02s ve Galaxy F12 modelleri için Android 12 güncellemesini hazırladı.

Samsung Galaxy Xcover Android 12 Güncellemesi

Firma Galaxy Xcover Pro ve Galaxy Xcover 5 modelleri için de Android 12 güncellemesini ihmal etmiş değil. Bir aksilik olmadıkça ilerleyen günlerde dayanıklılığı ile bilinen Xcover modelleri için de Android 12 güncellemesi alınmış olacak.

Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi güncellendikçe biz de bu konudan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Android 12 ile ilgili faydalı makalelere ulaşmak için buraya, forum sayfamızdan soru sormak için de buraya tıklayabilirsiniz.